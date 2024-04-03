對於很多愛喝酒的人來說「臺虎精釀」不只是開創了台灣人對於精釀啤酒新的飲酒方向，現在臺虎精釀又要讓喜歡喝精釀變的可以很有味道、很日本，所以成立了「臺虎居餃屋」、居餃屋坐落在臺北市東門捷運站附近「榕錦時光園區」，從2022年底默默開幕至今一直是喝酒人會愛的名單之一。
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位於榕錦時光園區的「臺虎居餃屋」店舖空間使用淺木色長條吧檯搭配同樣是木製菜單招牌，並嵌入異材質風格，使用金屬酒柱連接半開放式廚房，在喝酒吃煎餃的同時，不僅可以看到職人氣息般的臺虎夥伴侍酒與製作美食，更歡迎你自在愜意地與我們說說話、聊聊天。
暖木色的室內裝潢擺設之外還有深木色隔間的小室格局，室外小木檯亦有提供座位的品飲區可以休憩享用，從裡到外充分展現日式居酒屋風格，簡單卻有深度，在時而溫馨時而輕鬆的氛圍裡感受臺虎居餃屋的一切、讓人打從心底的喜歡。
而在料理方面，人氣必吃的「福岡式煎餃」，其靈感發想自日本人氣煎餃燒，金黃色的餃皮外觀有別於一般常見的冰花煎餃，主廚運用了高溫半油炸的方式使餃皮同時擁有一半酥脆與一半柔軟的豐富層次口感，內餡則使用臺灣人普遍喜愛的高麗菜與韭菜，清脆甜美的滿滿餡料、多汁飽滿的風味，成為臺虎居餃屋店內招牌。
另外人氣「月見肉末咖哩飯」是許多老饕的愛，少見的特製日式乾式咖哩飯，著重肉料的調味，在料理本身格外下功夫，沒有過多的醬汁搶戲，而是使用半熟溫泉蛋融合乾咖哩，組成恰到好處的味蕾表現。主食以外，也可以搭配許多日式風味的配菜小食，讓用餐增加更多有趣變化，充分體現出臺虎居餃屋想和大家分享的飲食生活態度。
此外，4月櫻花季限量品項，首推「桜情炸蝦丼」、此丼飯是臺虎內部員工跟主廚許願的櫻花系清單，精心挑選根島白蝦、舞菇、炸溫泉蛋、櫻花大根，搭配特製麵衣與醬汁，可以用筷子將炸溫泉蛋切開，裡頭半熟的蛋黃會緩緩流下，搭配炸蝦與Q彈米飯超絕配。
還有櫻花季節不容錯過的花見桜餅這次也會限量推出，粉嫩米糰裡頭包裹是日式櫻花白豆沙，外頭包裹的是日式漬櫻葉，細緻的層次讓你由內到外感受春日優雅的浪漫。另外一個櫻花季限定的紅豆泥桜糰子，以手揉製的白糰子與櫻花糰子，上面覆蓋手工熬煮的紅豆泥，為櫻花季的賞味之旅畫下完美句點。
臺虎居餃屋
地址：台北市大安區金華街155號
電話：02-2391-0150