奶茶控、咖啡控一起衝！7-ELEVEN門市現煮的咖啡系列、精品咖啡，以及刊稱超商手搖杯的現萃茶系列，一直都有許多死忠粉絲，不論是喝茶、喝咖啡，24小時走進小七就能喝。這次7-ELEVEN把CITY PRIMA精品咖啡再升級，推出全新「茶咖系列」喝法，咖啡、茶、奶三者結合，喝奶茶、喝咖啡一次滿足。



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7-ELEVEN限定門市提供的「CITY PRIMA精品咖啡」系列，除了主打「衣索比亞-花香耶加雪菲」以及「瓜地馬拉-花神」等精品咖啡之外，這次特別結合中、西喝法，推出全新「茶咖」系列，其中包含「紅玉18精品拿鐵」以及「春烏龍精品拿鐵」，以精品咖啡加入原葉茶包，完整釋放茶香風味，打造咖啡、茶、奶三種風味平衡。





配合新品上市，7-ELEVEN特別針對「紅玉18精品拿鐵、春烏龍精品拿鐵」在門市推出嚐鮮價99元，也在OPENPOINT APP「行動隨時取」快閃推出精品茶咖系列「任2杯168元」限量優惠，換算單杯只要84元，趁優惠先嚐鮮開喝。







7-ELEVEN 精品茶咖系列

上市日期：2024/04/17起

販售門市：限定供應CITY PRIMA之門市

售價：

紅玉18精品拿鐵(熱)：原價130元（限量10萬杯）

春烏龍精品拿鐵(熱)：原價130元（限量10萬杯）



7-ELEVEN 精品茶咖系列新品優惠

1、門市優惠：4/17~4/30「精品茶咖系列」嚐鮮價單杯99元。



2、線上優惠：4/17~4/21，OPENPOINT行動隨時取「精品茶咖系列」任2杯168元，每日限量2,000組，限5月31日前兌換。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。