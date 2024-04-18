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小七奶茶咖啡開喝！7-ELEVEN「紅玉18精品拿鐵」限店、限量開賣，全新「茶咖系列」奶茶控、咖啡控一次喝。

2024-04-18 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：7-ELEVEN 人氣：1,448
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編輯 張人尹

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奶茶控、咖啡控一起衝！7-ELEVEN門市現煮的咖啡系列、精品咖啡，以及刊稱超商手搖杯的現萃茶系列，一直都有許多死忠粉絲，不論是喝茶、喝咖啡，24小時走進小七就能喝。這次7-ELEVEN把CITY PRIMA精品咖啡再升級，推出全新「茶咖系列」喝法，咖啡、茶、奶三者結合，喝奶茶、喝咖啡一次滿足。

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7-ELEVEN 精品茶咖系列 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

7-ELEVEN限定門市提供的「CITY PRIMA精品咖啡」系列，除了主打「衣索比亞-花香耶加雪菲」以及「瓜地馬拉-花神」等精品咖啡之外，這次特別結合中、西喝法，推出全新「茶咖」系列，其中包含「紅玉18精品拿鐵」以及「春烏龍精品拿鐵」，以精品咖啡加入原葉茶包，完整釋放茶香風味，打造咖啡、茶、奶三種風味平衡。
7-ELEVEN 精品茶咖系列 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

配合新品上市，7-ELEVEN特別針對「紅玉18精品拿鐵、春烏龍精品拿鐵」在門市推出嚐鮮價99元，也在OPENPOINT APP「行動隨時取」快閃推出精品茶咖系列「任2杯168元」限量優惠，換算單杯只要84元，趁優惠先嚐鮮開喝。
7-ELEVEN 精品茶咖系列 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
7-ELEVEN 精品茶咖系列 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

7-ELEVEN 精品茶咖系列

上市日期：2024/04/17起
販售門市：限定供應CITY PRIMA之門市
售價：
紅玉18精品拿鐵(熱)：原價130元（限量10萬杯）
春烏龍精品拿鐵(熱)：原價130元（限量10萬杯）
 

7-ELEVEN 精品茶咖系列新品優惠

1、門市優惠：4/17~4/30「精品茶咖系列」嚐鮮價單杯99元。

2、線上優惠：4/17~4/21，OPENPOINT行動隨時取「精品茶咖系列」任2杯168元，每日限量2,000組，限5月31日前兌換。

詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。

 

 

 

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