中山站貓咖再加一！文青小店、好逛好吃的中山商圈不分平假日都有許多人潮，近期更有超萌「短腿貓咖」正式進駐，超萌貓咖「擼LALA Sweets 南西店」總共有9隻小萌貓，圓臉、短腿貓貓們，加上療癒鹹派、奶茶、咖啡，中山站貓派下午茶開吃。



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綠舞飯店旗下「擼LALA Sweets」貓咪咖啡廳，繼宜蘭本店之後，更在台北中山站開設分店。地點就位在1號出口後方，出捷運站2分鐘就到。「擼LALA Sweets南西店」以活潑的橘色系裝潢為主題，提供適合多人用餐的半圓形沙發區、以及貼近貓貓們的坐墊座位區，與貓貓們的廁所空間區隔開來，讓貓咪、貓奴都更舒適。







擼LALA Sweets南西店目前共9隻小貓，包含英國短毛貓、英國長毛貓、曼斥肯、小步舞曲等品種，通通都是不滿一歲的小小貓咪，走起路來像顆短腿小毛球，個性呆萌、好奇、喜歡按摩下巴，讓擼貓新手也能很有成就感。每天還有固定4場貓咪餵食放飯時段，看貓咪們埋頭苦吃的模樣更是療癒，貓奴要看準時段先卡位。





擼LALA Sweets南西店 入場規範

在貓奴的菜單中，則提供了下午茶必備的咖啡、奶茶歐蕾系列、氣泡飲等選擇，甜點也與宜蘭店同步提供貓掌造型馬卡龍、布朗尼蛋糕、檸檬塔、可麗露等品項，除此之外，更特別推薦起司鹹派系列，4種口味「黑胡椒牛肉、培根洋蔥、燻雞、香菇時蔬」，中午時段填飽肚子也很可以。擼LALA Sweets南西店入場方式，採每人低消300元，可以點「鹹派+飲品」直接達標，在店內的貓咪小物也能抵低消，無論是貓咪玩具、梳毛器，或是貓咪圖案的飲料提袋、帆布袋等周邊小物，買給自己、買給主子通通都有，貓奴逛中山站喝下午茶就先衝。

1、每人基礎消費300元，並酌收10%服務費。（飲品、甜點、商品皆可折抵，一歲以下嬰兒不限低消）

2、客滿每組限時90分鐘。

3、禁止強迫抓、抱貓咪。

4、禁止餵食貓咪，勿讓貓咪吃桌上的食物。



擼LALA Sweets南西店 營業資訊

地址：台北市大同區南京西路18巷4弄6之2號

電話：0911-587-616

