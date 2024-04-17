吃火鍋配奶茶，通通買一送一！這一鍋集團旗下「這一小鍋」，主打療癒系個人鍋物，搭配飲料冰品自助吧，讓人揪不到咖也能開鍋。這次「這一小鍋」特別攜手連鎖咖啡「85℃」，一起包棟進駐永和，並且推出開幕「買一鍋、送一鍋」，再送你「85℃飲品買一送一券」，吃鍋配奶茶很可以。



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主打在地、台味的個人鍋物「這一小鍋」，除了多款招牌湯底之外，新開幕2間門市「台中大魯閣店、永和保平店」更設置自助BAR吃到飽，除了有生鮮蔬菜、飲品、副食之外，吃完鍋之後更一定要來一支招牌「麵茶霜淇淋」畫下完美句點。





特別的是，在「永和保平店」這一小鍋特別與85℃共同包棟進駐，4/20起開幕期間除了有「買一鍋、送一鍋」優惠之外，消費指定套餐再送「85℃飲品買一送一券」，讓人吃鍋配奶茶。此外在台中大魯閣店同步推出「買一鍋、送一鍋」優惠，以及「第二鍋半價、主餐肉品免費加量50%」等優惠，台中火鍋控、永和火鍋控集體開吃。





這一小鍋 永和保平店開幕優惠

1、試營運

活動期間：4月20日(六)至4月21日(日)

活動內容：於FB或IG打卡或發限動，即享買一鍋送一鍋。

注意事項：限量午、晚餐各50組(舉例：買一鍋送一鍋為一組，買兩鍋送兩鍋為兩組，以此類推) *贈送套餐二擇一 : 上選梅花豬肉套餐或低卡嫩雞胸肉套餐 *10%服務費以原價計



2、開幕同慶

活動期間：4月20日(六)至4月23日(二)

活動內容：任選單人套餐，即招待85℃飲品買一送一券

注意事項：每日限量一百張，共四百張送完為止 *使用期間2024/4/24(三)~4/30(二)



3、慶開幕

活動期間：4月22日(一)至4月23日(二)

活動內容：於FB或IG打卡或發限動，即享第二鍋半價

注意事項：每日限量午、晚餐各50組 *不適用海鮮類及雙人套餐、半價以價低者計 *折扣僅限主餐金額，10%服務費以原價計



台中大魯閣店 開幕優惠

1、試營運

活動期間：4月18日(四)至4月19日(五)

活動內容：於FB或IG打卡或發限動，即享買一鍋送一鍋

注意事項：限量午、晚餐各50組(舉例：買一鍋送一鍋為一組，買兩鍋送兩鍋為兩組，以此類推) *贈送套餐二擇一 : 上選梅花豬肉套餐或低卡嫩雞胸肉套餐 *10%服務費以原價計



2、慶開幕

活動期間：4月20日(六)至4月21日(日)

活動內容：於FB或IG打卡或發限時動態，即享第二鍋半價

注意事項：每日限量午、晚餐各50組 *不適用海鮮類及雙人套餐、半價以價低者計 *折扣僅限主餐金額，10%服務費以原價計



3、星級評禮

活動期間：4月22日(一)至4月30日(二)

活動內容：於Google商家給予五星，並留下十字評論，即可享有主餐肉品免費加量50%



詳細活動規範及供應情形，依 這一小鍋 官方公告為準。