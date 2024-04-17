大甲芋頭冰淇淋，趁買一送一連續吃5天！COLD STONE超人氣冰淇淋口味「芋頭牛奶冰淇淋」在鐵粉的瘋狂敲碗之下，終於強勢回歸。這次COLD STONE還特別攜手超萌IP「小勞撫、爽爽貓」，一起敬祝17周年慶，除了祭出新口味冰淇淋、還有近2個月數位活動抽優惠、5天全品項買一送一，冰淇淋控趁機開吃。



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COLD STONE為了慶祝品牌17週年，特別聯名可愛角色「小勞撫、爽爽貓」，除了推出限定包裝之外，還有2款新口味冰淇淋，主推款「芋來芋麻吉」是人氣口味回歸，以芋頭牛奶冰淇淋作為基底，加入大甲芋頭餡、地瓜餅、小麻糬打造3種層次咀嚼口感，更推加購新口味「紫薯沾醬脆餅」，每杯還會有可愛爽爽貓插卡，粉絲一定要拍。







另一款小勞撫插卡的，則是新口味「木瓜小勞撫」，以特調比例木瓜牛奶風味冰淇淋作為基底，在其中拌入鹹起司餅乾，並且撒上黑糖珍Q、淋上黑糖醬，更是模擬出小勞撫的花紋。本次聯名新品除了有插卡、限定紙杯裝之外，在4/30酷聖石生日當天買任一款聯名新品，直接送你「小勞撫&爽爽貓限量貼紙」乙張，貼手機、貼筆電都可愛。





COLD STONE X小勞撫、爽爽貓聯名新品

為了跟愛吃冰的粉絲們一起慶生，COLD STONE也推出優惠活動，在4/19~6/13期間，於OLD STONE官方LINE分享一則你和酷聖石的回憶文字或照片，即可獲得優惠券乙張，有機會得到買一送一、第二杯50元、小杯冰淇淋+脆餅免費吃等優惠。除此之外，在4/26-4/30更直接祭出「大杯冰淇淋」同尺寸買一送一，趁機吃新品很可以。

販售期間：2024年4月19日~2024年6月13日，期間限定，售完為止。

品項及售價：

木瓜小勞撫：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630(不含脆餅)

芋來芋麻吉：小杯$160/中杯$210/大杯$260/Mine $400/Ours $630(不含脆餅)

優惠活動：

4/30酷聖石生日當天消費「木瓜小勞撫」或「芋來芋麻吉」加碼再贈小勞撫&爽爽貓限量貼紙乙張(各店數量有限，贈完為止)。



COLD STONE 17週年優惠活動

活動期間：2024年4月26日~4月30日

活動內容：購大杯冰淇淋，享同size冰淇淋買一送一 (不含脆餅/桶裝;價低者為優惠品項)。



活動期間：2024年4月19日~6月13日

活動內容：天天登入LINE好友分享一則你和酷聖石的回憶文字或照片，即可獲得17週年紀念LINE優惠券乙張。

優惠券獎項：小杯經典冰淇淋+原味脆餅體驗券、中杯以上冰淇淋買一送一、桶裝買一送一或中杯以上冰淇淋第二杯50元。(每帳號1天限玩1次，使用期限，依照該票券顯示為主)。



詳細活動規範及供應情形，依 COLD STONE 官方公告為準。

