奶茶控先衝小七喝！7-ELEVEN聯名飲品系列這次又有新歡，在飲料架上24小時都能喝到手搖杯聯名飲品，這次除了有升級版的「迷客夏 蜜香娜杯紅茶拿鐵」之外，還有台灣人到日本必喝「日東紅茶皇家奶茶」也在7-ELEVEN強勢開賣，奶茶控衝小七開喝。
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7-ELEVEN這次與迷客夏合作，在門市開賣升級版「蜜香娜杯紅茶拿鐵」，以迷客夏門市熱門「娜杯紅茶拿鐵」作為主角，以獨特龍眼木質燻香、搭配焦糖般香甜，添加花東蜂蜜，並且強調乳含量50%以上，是只有在小七喝得到的特調版迷客夏。特別的是，7-ELEVEN在4/17-5/14期間，推出「名店飲品」優惠，任選2件85折、3件79折，除了迷客夏之外，還有「萬波 濃芋牛奶、龜記 茶王奶茶、成都楊桃冰 鹹楊桃飲」以及5/1起加入「COCO 百香派對」通通可享優惠。
此外，台灣人超愛的日本品牌「日東紅茶」這次也在小七開賣。即日起推出經典必喝款「日東紅茶 皇家奶茶」以及「日東紅茶 抹茶歐蕾」同步開賣，主打使用北海道乳粉、宇治抹茶，讓人在台灣就能喝到療癒日本味。配合新品上市，在4/15-5/14期間推出單件32元、2件59元優惠，奶茶控嚐鮮開喝。
7-ELEVEN 飲料新品
迷客夏 蜜香娜杯紅茶拿鐵
售價：38元
優惠：即日起至2024/5/14，特價兩件$65元。名店飲品任選2件85折、3件79折。
日東紅茶皇家奶茶、日東紅茶抹茶歐蕾
售價：39元/件
優惠：4/15-5/14期間，單件32元、2件59元。
詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。