淡水人真的不想說的淡水極致日本料理！經營台日現流魚貨貿易已有二十餘年的「合豐行」，在淡水打造「閤豐割烹」日本料理餐廳，是許多淡水人下班、休息，最愛聚會的餐廳之一、也加上老闆好客的個性，都是讓閤豐割烹在淡水成為許多老饕們的後廚房，這一次推出的季節限定套餐「豐套餐」，要讓老饕們品嚐到最當季的限定日本料理。



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「閤豐割烹」日本料理餐廳此次新推出季節限定的「豐套餐」採用10道式的菜式設計，從前菜到甜點始終秉持著「合豐行」一貫地仔細與挑剔作風，堅持以優質的當季食材入菜，並施以最精確合宜的烹調方式與調味，開場的前菜「櫻花豆腐」，系選用台灣非基改的黃豆、日本空運九重櫻乾與埔里鮮釀青梅一起慢磨融合成自製豆腐體，搭配經過昆布鹽漬的日本新鮮營烏賊與一旁擺放的磯煮鮑魚特別以細波紋橫切，增添爽脆口感。







同時，最能展現食材新鮮感的「生魚片」，精心選用自日本空運來台的優質漁獲，搭配來自崁仔頂漁市的新鮮海產，一次能夠享受到6種不同的鮮甜海味。以及「紅鰷櫻餅」選用印度洋海域的野生紅鰷，先清蒸至半熟再包裹於新鮮的日本九重櫻葉中，搭配鮮魚昆布高湯烹煮，同時在上桌前灑上食用菊花花瓣，讓草本與花香勾出紅鰷特有的細緻肉質與膠質感。







當然還有融合西方與日式手法的「龍蝦奶油燒」，以肉質緊實的南非貝里斯龍蝦為主角，再佐以法國艾許奶油、洋蔥、蒜末與秘製配方製成的奶油醬汁香煎調味，在鮮明海味中也嘗得到濃郁奶香。「松葉蟹甲羅燒」採日本傳統的漁夫料理為雛型，將日本直送的松葉蟹肉、蟹膏搭配北海道夢美人米，共同製成小飯糰置於松葉蟹斗中，以小火燒烤至兩面微焦微脆，並且澆上北海道丘鮭魚卵提味，入口具有飽滿的大海鹹香與蟹肉甜鮮，彷彿海風迎面吹拂。





閤豐割烹櫻花季期間限定「豐套餐」

此外，套餐中也能品嚐到3貫握壽司。壽司醋飯由北海道夢美人米與西螺芋香米混合，並添加日本進口壽司醋調製，並依照當日食材狀況，提供北海道馬糞海膽、星鰻、白子、比目魚鰭邊等不同種類。不僅是海鮮料理，「Prime無骨牛小排佐秘製櫻花鹽」選用美國Prime等級牛小排，富含細緻油花與纖細口感，搭配上粉紅色澤的特製櫻花海鹽，風雅又能呼應主題性，套餐尾聲則附上全台獨家限定北海道冰淇淋做為完美結尾。

期間限定：4月19日起至5月30日限期供應或售完為止

建議售價：套餐價2,280元

加碼優惠：5月1日前預定用餐，每桌即贈送一份東北角手釣新鮮「乾烙東北透抽」，每份價值$580元。

隨餐甜點：隨機提供鄂霍次克海鹽冰淇淋、北海道夕張哈密瓜冰淇淋、北海道晨曦初榨鮮奶冰淇淋。



閤豐割烹訂位資訊

地址：新北市淡水區中山路49號

電話：02-2626-1600

營業時間及餐點供應時間：

午餐：12:00 - 14:00 (最後供餐時間 13:30)

晚餐：17:00 - 21:00 (最後供餐時間 20:30)

