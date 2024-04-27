日本的9%罐裝調酒真的很強、不是開玩笑的讓人喜歡！台灣麒麟KIRIN為了讓調酒控有更多的選擇，特別引進日本暢銷酒精濃度9%罐裝調酒「麒麟特製」，麒麟特製兩款口味「檸檬沙瓦」與「葡萄風味沙瓦」透過日本原裝進口的方式進來台灣，就是要給調酒控最道地的日本罐裝調酒。
日本「麒麟特製」最大的特色在於雖然為9%的高酒精濃度，但卻沒有過重的酒精味，主打好入喉、多層次的平衡口感，不論是慶祝節日、與摯友聚會、享受自我寧靜時光還是下班後疲憊的身心都推薦，在喝下「麒麟特製」那刻帶來的暢快感，令人感受到身心放鬆和幸福，每一口都讓人捨不得停下來。
台灣麒麟KIRIN推出的兩款「麒麟特製」，分別是清爽的檸檬沙瓦與香氣十足的葡萄風味沙瓦，其中檸檬沙瓦在日本獲得眾多消費者支持，更在2022年榮登日本銷售排行榜TOP5。此外，「麒麟特製」在瓶身設計上也讓人眼睛一亮，外觀設計以有質感的光澤度及玻璃杯盛裝酒液的樣貌做為整體形象的包裝，傳達高品質和暢快美味的感受。
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麒麟特製 調酒販售通路
500ml：7-11便利商店（3件享85折優惠）
350ml：全家（3件享85折優惠；5/1-5/5買二送一）、家樂福
實際上架日期、促銷檔期、庫存依通路現場為主。
詳情請見官網：https://www.kirin.com.tw/news-detail.php?id=583