來了、真的來了!沖繩Orion奧利恩正式推出零醣啤酒Orion Zero Life,全新三倍麥芽升級版,選用沖繩伊江島產大麥、沖繩縣產小麥及沖繩北部山原水釀製,透過全新釀造糖化與過濾技術將麥芽香氣完整封存,三倍麥芽含量帶出一般市售低醣或零醣啤酒少有的麥芽香氣,成就最好喝零醣啤酒稱號,同時兼顧減醣及口感需求。



沖繩Orion奧利恩推出零醣啤酒Orion Zero Life,為喜愛暢飲卻又考量醣質與熱量的消費族群增添全新選擇。全新零醣啤酒Orion Zero Life選用沖繩伊江島大麥、沖繩縣產小麥及沖繩北部山原泉水,搭配全新釀造糖化與過濾製酒工藝,成就零醣基底同時保有啤酒麥芽風味。全新配方加入三倍麥芽含量,將麥芽香氣完整封存,除麥芽香氣外,更帶有淡雅檸檬及青蘋果香,酒體色澤呈現迷人淡麥稈色,泡沫口感綿密細緻風味清爽,尾韻爽脆清透迷人,順暢口感一罐接一罐。





同時,包裝設計以綠白色為基底、簡潔設計詮釋啤酒清新、暢快意象並襯托Orion Zero Life具有輕鬆喝、少負擔等產品特點,品名旁金黃透亮的麥穗呈現其帶有淡雅麥香特色,中心以產品賣點0糖質字樣完美傳遞產品亮點,保有啤酒麥芽風味亮點。







沖繩Orion奧利恩Orion Zero Life 奧利恩零醣啤酒

販售日期:即日起由7-11獨家開賣,

加碼優惠:即日起至4月30日活動期間可享有新品三件優惠85折限時優惠