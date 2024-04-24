日本獨特的泡湯文化，是許多旅人走訪日本必嘗試的體驗之一！現在泡湯形式越來越多元，在時尚商場也能體驗一下融合多項新穎設施的錢湯，享受最極致的泡湯。以「創建百年歷史的『城市浴場』」為目標的小杉湯株式會社這次鎖定東急廣場原宿「HARAKADO」的地下一樓為據點，集結眾多品牌共同打造了其第二家分店「小杉湯原宿」，於2024年4月17日開幕。逛街逛累了，就來泡湯舒緩一下吧！

小杉湯進駐東急PLAZA 原宿「HARAKADO」

與原宿表參道最新地標東急PLAZA 原宿「HARAKADO」同步開幕的「小杉湯原宿」錢湯，位於HARAKADO的地下一樓，該樓層以能與「原貌」相遇為理念，希望提供一個能夠真實感受到最自然「原貌」魅力的場所，同時也因為位於地下一樓，所以命名該樓層為「CHIKAICHI(チカイチ)」，不特別賦予樓層名稱太多含義，保持原樣再好不過了。



▲圖片來源／株式会社小杉湯



這次也匯集了不同的合作夥伴，如花王、Under Armour、札幌啤酒，還有以美容家電為主的「MYTREX」等業者，在「CHIKAICHI」創建一個能夠感受到每個企業最重要的價值觀與根本，領人深入了解品牌理念。每一個品牌專區皆使用一個漢字來傳遞他們珍視的價值觀與滿載的情感——「原貌」。

▲圖片來源／株式会社小杉湯





小杉湯：湯（ゆ）

小杉湯打造了一個有如城市澡堂的地方，人們可以盡享特色牛奶浴及冷熱交替浴等，無論哪個年齡層都能在此感受身心靈充分放鬆的優閒時光。



▲圖片來源／株式会社小杉湯





花王：清（せい）

花王的根本在於「清潔、純淨」的文化。身體獲得清潔與乾淨，才能擁有愉悅的心情。為此，花王精選預備各式各樣以「乾淨」為主題的企劃，讓人身心大掃除。

▲圖片來源／株式会社小杉湯





Under Armour：快（かい）

美國著名的運動用品品牌Under Armour準備了一個供所有人使用的跑步區及伸展空間。讓習慣運動或尚無規律運動習慣的人都能在此舒展身軀。

▲圖片來源／株式会社小杉湯





札幌啤酒：星（ほし）

泡湯後來上一杯冰涼啤酒，立刻感到通體舒暢！札幌啤酒特別在此設計了啤酒區，提供泡湯後的成人一杯完美生啤酒，慶賀自己帥氣地度過一天。



▲圖片來源／株式会社小杉湯

MYTREX：技（ぎ）

愛美的旅人有福了！美容品牌MYTREX提供了數款美容健康家電，如：美顏器、頭部SPA及手持式按摩槍等，讓MYTREX融入人們的日常生活，比昨天更健康、更快樂地度過每一天。



（圖片來源：株式会社小杉湯）





■試營運

日期：即日起〜5月12日

營業時間：07：00～12：00、18：00～23：00

優先開放給神宮前1丁目〜6丁目的居民及工作者



■正式開幕

期間：2024年5月13日

費用：大人520日幣（12歲以上）/ 小學生200日幣（6歲以上12歲以下） / 兒童100日幣（6歲以下）

地址：東京都渋谷区神宮前六丁目31番21号 東急プラザ原宿「ハラカド」地下1階