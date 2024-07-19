近年來，琴酒的熱潮席捲全球，年輕消費者對其創新風味的喜愛與日俱增。在這股潮流下，曾摘下「WBA世界啤酒大賽」台灣區金牌的酒飲品牌SLOWAVE，再次突破創新，推出全新力作「Symphony No. 2交響2號美式小麥啤酒」。這款啤酒巧妙迎合全球琴酒風潮，將琴酒的重要原料「杜松子」加入其中，顛覆了琴酒中常見的杜松子木質調，呈現出獨特的花香調氣息，讓人耳目一新。





SLOWAVE推出全新酒款「Symphony No. 2交響2號美式小麥啤酒」，將琴酒風潮結合台灣茶的核心價值，以琴酒主要材料之一的杜松子加入釀造。這款啤酒以午後的靜謐漫步為靈感發想，杜松子的草本氣味映襯出走在鬱郁小徑的風貌，並將紫芽山茶、阿薩姆紅茶、啤酒花與麥芽的豐富風味層層搜羅、融合。



SLOWAVE創辦人莊毅欽分享這款啤酒的獨特釀造過程，他表示：「我們在發酵結束後才加入杜松子，採用酒精萃取法，確保最精準地控制杜松子的香氣程度，並保持風味的穩定性。」他強調，選擇6.5%的酒精濃度，是為了突出杜松子香氣的同時，也能與其他風味達成完美平衡，不讓這款啤酒單純只有杜松子的風味。





同時「交響2號美式小麥啤酒」正如其名，是一款融合多種獨特原料的精釀作品，旨在帶給愛好者一場如同交響樂般的品飲體驗。品飲這款啤酒時，首先會聞到沁心的草本花調香氣，伴隨著迷人的細緻苦韻和豐富的茶香層疊交織。酒體的風味結構精巧，入口時帶有淡淡的杜松子氣息，隨後紫芽山茶和阿薩姆紅茶的香氣漸次展開，再加上明亮金黃的美式小麥風格，讓人感受到如午後陽光灑落在森林小徑上的溫暖與清新，共譜寫出一段療癒且平靜的二號交響曲。



品飲時，建議在攝氏5°C至10°C的溫度開瓶，將交響2號美式小麥啤酒倒入鬱金香杯或白酒杯中飲用，使其充分釋放香氣。值得一提的是，其細緻的苦韻與豐富的茶香能有效平衡肉類料理的油膩感，加上尾韻乾淨俐落，因此也特別適合搭配帶有油脂的料理，如燒烤、烤肉或油炸食品，亦也能為肉類增添一抹清新，讓整體味覺體驗和諧、均衡。



知名琴酒職人Soso也高度評價這款啤酒，並特別推薦用它調製經典雞尾酒Bee's Knees，不僅增添濃厚蜜香，更能襯托其獨特的花香，帶來全新的味蕾體驗。並稱其為「香氣明顯的芳香型啤酒，主要呈現杜松子和茶的風味。有別於琴酒中常見的濃重木質及草本辛香調，這款啤酒展現了杜松子另一面的輕柔花香韻味，讓平常不敢嘗試琴酒的人也能輕易接受。」







SLOWAVE交響2號美式小麥啤酒

建議售價：每瓶售價240元

販售通路：Sidebar、Mosso、Bar Loftice、ABV餐酒館

