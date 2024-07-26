吃到飽控要用大口吃美食、幫2024巴黎奧運的台灣選手加油！大倉久和大飯店旗下的歐風館自助餐廳推出了「2024夏季奧林匹克」主題菜色，與巴黎奧運同步盛大登場。由來自日本大倉飯店集團「La Belle Epoque」法式餐廳的山本克哉主廚親自操刀，這次主題菜色不僅讓每位賓客都能享用各式法式佳肴，還特別參考了選手村的官方菜單，讓台灣吃到飽控與台灣選手代表一起吃、一起努力。
山本主廚以其四十年的法式料理經驗，為歐風館的饕客們呈現了多款奧運主題菜色。這些料理包括源自法國的普羅旺斯焗烤鮮魚、以蘋果酒聞名的諾曼第香料烤雞腿，還有北非經典的地中海風番茄紅醬燉蛋，以及來自英國的英式炸魚柳佐塔塔醬和美國的肯瓊雞翅等。這些美味佳餚無一不展現出山本主廚對食材的細膩掌握和靈活運用。
在普羅旺斯焗烤鮮魚的製作過程中，山本主廚選用了口感柔順、富含油脂的鮮魚，搭配洋芋泥和麵包粉，再加入辛香料烤製，完美再現法國的濃烈風情。而諾曼第香料烤雞腿則是用新鮮蘋果醃漬雞腿肉，加入白蘭地增香，異國風味十足。同樣令人垂涎的還有突尼西亞的地中海風番茄紅醬燉蛋，這道料理以滑嫩的溫泉蛋和酸爽的番茄紅醬融合，創意十足。
此外，歐風館還特別推出了英式炸魚柳佐塔塔醬和美國肯瓊雞翅，這些料理無不讓人食指大動。在這次奧運主題菜單之外，歐風館的招牌菜品也不容錯過。像是美國濕式熟成冷藏肋眼鮮切牛排、紅酒燉牛舌、法式燉田螺、俄羅斯酸奶燉牛肉等，都廣受好評。近期更是新增了生猛牛足蟹和兵庫牡蠣等優質海鮮，讓每位賓客都能在此享受一場美食盛宴。
大倉久和大飯店的歐風館自助餐廳這一次「2024夏季奧林匹克」主題菜色將奧運精神融入到每一道料理中，不僅讓人品嚐到美味，更能感受到奧運的熱情與活力。無論是法國的普羅旺斯焗烤鮮魚、諾曼第香料烤雞腿，還是英式炸魚柳和肯瓊雞翅，每一道菜都充滿了山本主廚的心血與創意。不僅能讓吃到飽控享受到來自世界各地的美食，更能在這個夏天，與奧運選手們一起，感受奧運的熱情與活力。
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大倉久和大飯店 2024夏季奧林匹克吃到飽主題菜色
活動期間：即日至8/18
地址：台北市中山區南京東路一段9號
電話：02-2523-1111