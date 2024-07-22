台北君悅酒店為了搶攻暑期商機，今年暑假推出三檔別具吸引力的住房優惠，不只要滿足親子家庭、國內外商務旅客以及職棒運動迷的需求，更要有滿滿的優惠。這三項優惠分別是「夏．親子總動員」、「盛夏樂遊假期」以及「中華職棒明星賽」住房專案。此外，凱菲屋也推出吃到飽優惠，凡免費加入凱悦天地會員，即可在8月31日前每週一至週三，享有二人以上同行65折的下午茶優惠。





棒球迷一定要知道，台北君悅酒店與中華職棒首次合作，特別推出「中華職棒明星賽．住房專案」。此專案的亮點在於「五星住宿x五重住房禮遇」。住客在住宿期間可以享用凱菲屋豐盛的早餐、Cheers歡飲廊經典雙寶牛肉麵、下午3至5點的柏克金啤酒買1送1。此外還提供150元YOXI乘車金以便前往大巨蛋球場，每房更贈送明星隊禮包，內含限量版短袖T恤及長襪各一件。這項專案的設計，讓運動迷們可以在享受職棒賽事的同時，體驗到五星級住宿的奢華與便利。





同時，台北君悅酒店的「夏．親子總動員」專案在9月底前，每週五至日限定提供。住客可以享用翌日凱菲屋自助早餐兩客，並獲得teamLab光影藝術展門票，前往台北科教館體驗前衛的藝術視覺震撼（每房依住房登記人數至多提供四張）。



同時，入住期間的指定時段，住客還可以參加與海洋家族合作的兒童體驗課程，包括動物觀察課、模特兒養成營、小小烘焙師、小小牙醫師及歡樂律動等多樣活動，適合5至12歲兒童與家長共同參與。每晚入住價格從9,600元起，加15.5%服務費。周日入住還可享隔日延後下午兩點退房的禮遇。







最後 針對商務旅客，台北君悅酒店推出了「盛夏樂遊假期」專案。這項專案包含不老松信義行館全身40分鐘按摩券、凱菲屋自助早餐，以及晚間六點至八點期間在Cheers歡飲廊享用生啤酒、調酒、紅、白酒及佐酒炸物和起司盤，該專案適用於九月底前的平假日。



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台北君悅酒店 夏．親子總動員住房專案

期間：即日起至9月底每週五至日

內容：

1、翌日凱菲屋自助早餐兩客

2、teamLab光影藝術展門票（每房依住房登記人數至多提供四張）

3、兒童體驗課程（動物觀察課、模特兒養成營、小小烘焙師、小小牙醫師、歡樂律動等）

4、週日入住可享隔日延後下午兩點退房禮遇

價格：每晚9,600元起（加15.5%服務費）



台北君悅酒店 中華職棒明星賽．住房專案

期間：即日起至九月底

內容：

1、凱菲屋豐盛早餐

2、Cheers歡飲廊經典雙寶牛肉麵至多兩客

3、下午3至5點柏克金啤酒買1送1

4、150元YOXI乘車金

5、明星隊禮包（限量版短袖T恤及長襪各一件）



台北君悅酒店 盛夏樂遊假期

期間：即日起至九月底平假日

內容：

1、不老松信義行館全身40分鐘按摩券

2、凱菲屋自助早餐

3、Cheers歡飲廊晚間六點至八點期間享用生啤酒、調酒、紅、白酒及佐酒炸物、起司盤（未滿十八歲不得飲酒）

價格：每晚11,800元起（加15.5%服務費）



凱菲屋吃到飽兩人同行65折優惠

期間：即日起至8月31日

內容：

免費加入凱悦天地會員

每週一至週三，二人以上同行預訂凱菲屋下午茶享65折優惠