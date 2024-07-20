「小鹿文娛」旅宿集團在台南再度擴大版圖，最新力作「路境行旅 臺南西門館」閃亮登場。這家全新酒店位於台南市中心的西門路和中正路口，步行僅需三分鐘即可抵達國華友愛商圈，提供遊客便利的交通和購物選擇。試營運期間，酒店推出了平日雙人入住每晚僅千元起的優惠，為遊客帶來物超所值的住宿體驗。
「路境行旅 臺南西門館」是「小鹿文娛」首度將「路境系列」的魔法境域和奇幻風格引入臺南，邀請來自世界各地的旅人一同踏上「找回自己、找回想像力、相信魔法」的夢幻旅程。2024年適逢臺南建城400年，市政府特別舉辦了「臺南400」系列活動，結合海洋、音樂等主題節慶，吸引了大量海內外遊客。這正是體驗夏日府城風情的絕佳時機，立即預訂「路境行旅 臺南西門館」，創造一段難忘的回憶吧。
「路境行旅 臺南西門館」距離臺南火車站僅10分鐘車程，搭乘高鐵的旅客也能輕鬆抵達。持當日票根可免費轉乘臺南高鐵快捷公車至小西門站，下車後步行7分鐘即抵達酒店。這裡的交通便利性極高，鄰近臺南市美術館2館、臺南林百貨、臺南孔廟、赤崁樓和永樂市場等知名景點，車程均在5分鐘內，讓遊客能輕鬆規劃旅遊行程。
「路境行旅 臺南西門館」是一棟樓高11層的玻璃帷幕大樓，其鏡面設計在臺南市區顯得格外亮眼。全館擁有9種房型，以雅致的木質呈現，融合南方的暖陽，為旅人提供一處舒適的休憩空間。大廳延續了「路境系列」的魔幻森林意象，深入探究「找回屬於自己的魔力」，讓旅人踏入秘境般的體驗空間，賦予此地無窮的想像力。相信魔法的存在，才能在喧囂中尋找自由作夢的可能，一同找回曾遺失在現實中的夢想。
推薦閱讀：台南做16歲成年禮！穿越台南400年歷史的獨特傳統，400名青少年齊聚安平開台天后宮。
「小鹿文娛」秉持著「好玩、有趣」的核心理念，於「路境行旅 臺南西門館」的大廳空間佈置了多處「精靈指引」，豐富了旅人的住宿體驗。大廳內共設置6個多元魔幻場景，包括迷途旅人、幻鹿蹤影、兔子讀書會、文學下午茶、失衡天平和不悔西洋棋。每個場景皆賦予相對應的短句，開啟每個人蘊藏在內心的魔法。思想將超越現實的框架，盡情奔放，漫步於想像力構築的魔幻空間。小鹿將帶領旅人尋找精靈的蹤跡，共同解讀指引的意涵，這些與自我對話的過程將深深烙印在腦海中，為這趟府城之旅留下獨特的回憶。
路境行旅 台南西門館
官方網站：https://www.finders-xm.com/
旅店地址：台南市中西區西門路二段76號
訂房專線：06-2201898