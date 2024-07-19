對台南人來說「做十六」是很重要的傳統習俗、更是台南十分重要的在地文化。台南市今年再次舉辦「做16歲」成年禮活動，7/19 於安平開台天后宮舉行記者會，由市長黃偉哲、民政局局長姜淋煌、開台天后宮主委盧友禮、安平區長蕭泰華及各民意代表和貴賓共同參與，宣傳這項具有悠久歷史的傳統習俗及其意義。
推薦閱讀：將軍漁港變身音樂殿堂！台南「將軍吼」音樂節、13組知名樂團及歌手一同狂歡，限定煙火燈光秀一定揪。
什麼是「做16歲」？做16歲是台南獨特的傳統習俗，源於清治時期五條港一帶。當時港口繁榮，許多居民依靠搬運貨物為生，許多童工也參與其中，但是童工的工資只有成年人的一半。只有年滿十六歲才能領取全份工資，因此當時的父母在孩子年滿十六歲時一定會祭拜七星娘娘，感謝神明庇佑，再邀請工頭及親朋好友一同慶祝，證明孩子已長大成人，能夠領取全工資。這個習俗流傳至今，成為一項獨特的傳統習俗、在地文化活動。
今年的「做16歲」成年禮活動將於8/10在安平開台天后宮盛大舉辦，適逢「臺南 400」活動，名額擴大至400 名。活動主題為「成功啟航 穿越臺南 400」，除遵循古禮科儀外，還特別安排了掌中劇達人黃冠維創作的歷史大戲，讓學子透過布袋戲了解台南的歷史變遷。
此外，活動還包括歷史沉浸式體驗，透過搭船遊安平港進入台南古都記憶，鼓勵年輕人繼往開來。廟方也發揮創意，延續新春「媽祖主燈」夜間導覽活動，以亮化鳥母宮，活躍夜間經濟，推動城市交流和地方觀光，提升台南的知名度。
市長黃偉哲表示，台南是台灣第一個城市，擁有超過1600家寺廟，宗教文化與民眾生活緊密結合。台南的「做16歲」傳統習俗不僅蘊含崇天敬神、飲水思源的意義，也表達了家庭對孩子成長的期盼，並培養青少年的責任感。今年的活動結合了地方大廟，通過參拜祈福、古禮科儀、侍親敬茶、景點參訪和搭船遊台江等多種方式，讓青少年在體驗傳統文化的同時，了解生長環境，增進家庭倫理。
民政局局長姜淋煌指出，今年的「做16歲」成年禮首次推出線上體驗，讓外縣市及海外學子也能參與。這項創新突破了地域限制，邀請各地青少年共同體驗「做16歲」的由來和意義，並通過網絡向全世界介紹臺南的歷史、文化和美食。線上活動從7/18開始接受報名，一直持續到年底，凡年滿15至18歲的青少年均可參加，通過上傳完成挑戰的照片（如爬山、游泳、賽跑等），象徵青少年克服困難，成長為更好的自己。
台南「做16歲」傳統習俗
活動官網：https://www.tainan400-ageof16.com