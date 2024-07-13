由台南市政府觀光旅遊局主辦的「2024臺南夏日音樂節 將軍吼」，今年活動邁入第十三年，將於7/20、7/21連續兩天在將軍漁港盛大舉行。本次活動邀請了13組知名樂團、歌手及團體登台演出，並搭配壯麗的煙火燈光秀，為旅客、市民帶來最強的夏日音樂盛會。
2024臺南夏日音樂節「將軍吼」首日活動以「台饒有港覺」為主題，將由日光之橙、洪暐哲、尚融、潤少、AcQUA源少年、婁峻碩及玖壹壹等人氣嘻哈歌手接力演出。第二天則以「將軍BAND³」為主題，結合將軍漁港的絕美夕陽景緻，由晨悠、柏霖、就以斯、怕胖團、芒果醬及楊乃文等樂團接棒演出。
台南黃偉哲市長表示，暑假期間的青年學子與親子家庭的活動非常重要，台南市政府特別推出「南夏時刻」系列策展活動，讓大家在暑假期間到訪熱情的臺南。將軍吼已成為臺南暑假的品牌活動，臺南也因此成為臺灣嘻哈音樂的搖籃。市內多所學校的嘻哈社團頗受歡迎，讓喜愛嘻哈音樂的孩子們從小紮根，培養音樂興趣和創作能力。副市長葉澤山也提到，將軍地區不僅有道地的海鮮，還有虱目魚、牛蒡、蘆筍、胡蘿蔔、芝麻等特產，這些食材都在記者會上展示，並由潤少帶回去，為台南繼續創作更好的嘻哈歌曲。
同時，今年的將軍吼煙火秀將連續施放兩天，並首次結合燈光秀展演。煙火秀將利用將軍漁港南北外堤各500公尺的長度，總計1,000公尺的面寬，呈現低空特效盆花煙火及中高空特別訂製的煙火彈，形成層次分明的視覺效果。煙火秀將使用3至12吋的煙火彈，與絢麗的燈光秀相輝映，為觀眾帶來全新的視覺享受。
將軍吼音樂節不僅是音樂與煙火的盛宴，也是臺南市推廣觀光的重要活動。活動現場還安排了多項互動體驗，讓遊客可以更深入地了解臺南的文化與特色。無論是嘻哈愛好者還是樂團粉絲，都能在這裡找到屬於自己的快樂。台南市政府也希望通過這次活動，吸引更多人到訪台南，體驗這座城市的熱情與魅力。
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2024台南將軍吼夏日音樂節
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