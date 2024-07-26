假日就是要出門與三五好友一起吃個飯、喝個酒、聊聊天！連鎖串燒居酒屋柒息地，為了慶祝十週年紀念日，特別推出拍「七」手勢打卡享折扣活動，邀請愛吃串、愛吃居酒屋的朋友們一起來拍照打卡，品嚐美食的同時，還能享有89折的甜甜折扣價。





柒息地串燒居酒屋自升級成為二代店以來，已經走過了十個年頭。今年夏天，為了慶祝這個特別的里程碑，並感謝一路支持的忠實顧客，柒息地特別舉辦了十週年慶活動。只要顧客在社群平台上（如Threads、IG或FB）分享以「7」手勢為主題的照片，並在柒息地任一分店打卡，就可以享有89折優惠。



柒息地串燒居酒屋一向以精心製作的烤肉神醬著稱。這款特製烤肉醬堅持全程7.5小時的古老製程，保證百分之百純天然、絕無添加物，賦予每一串串燒獨特的靈魂與熱情。十年來，柒息地始終堅持這份對美食的執著，成為饕客心中的不二選擇。





柒息地的執行總監陳信儒表示：「柒息地邁向十週年，很感謝一路支持的顧客們，希望這個比『七』手勢拍照打卡的活動，可以帶大家一起回顧柒息地一路走來的美好，也能讓更多的新朋友認識柒息地。」陳總監強調，透過這次的折扣優惠，希望顧客們能快樂享受美食，同時不增加荷包負擔。這份誠意不僅在於價格上的優惠，更在於柒息地對顧客的真摯感謝與回饋。



除了豐富的美食與優惠活動，柒息地的用餐環境也一直深受顧客喜愛。無論是好友聚會還是家庭聚餐，柒息地都能提供舒適、溫馨的用餐氛圍。每一家分店都經過精心設計，充滿現代感卻不失傳統的日式風情，讓顧客在享用美食的同時，也能感受到別具一格的用餐體驗。



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柒息地歡慶十週年紀念89折優惠

活動走期：2024/7/28～2024/7/31

活動辦法：活動期間只要在社群平台上，分享以「7」手勢為主題的照片，並且打卡柒息地任一分店，就可以享有89折優惠。