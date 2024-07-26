四年一度的奧運盛會再次點燃全球體育迷的熱情，開展餐飲集團旗下的兩大品牌TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排在奧運期間帶來全新活動，聯手臺虎精釀推出指定生啤酒「嗨」的優惠，再加碼國手奪金後的買一送一活動，號召全民為台灣國手加油集氣，為消費者帶來最難忘的觀賽體驗。





開展餐飲集團為了響應這場體育界的殿堂級盛事，更希望展現對台灣選手的信心與支持，特別在奧運期間攜手臺虎精釀推出指定飲品第二杯半價活動。從7/24至8/11，消費者只需前往TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排，點購臺虎精釀「嗨」生啤酒（375/500ml）及各品牌指定飲品，即可享受這項優惠。不僅如此，Texas Roadhouse還推出了人氣調飲原味瑪格麗特及桑格利亞瑪格麗特，而TGI FRIDAYS則特別推出了為1984年洛杉磯奧運打造的多重口味「健康凍飲」，勾起老粉絲們的美好回憶。



TGI FRIDAYS奧運應援活動再加碼、活動期間內，只要到店用餐，點選飲料並拍出五環照片上傳至社群媒體，即可立即獲得開胃菜九折優惠。此外，若中華隊選手成功奪下金牌，當日起臺虎精釀「嗨」生啤酒（375/500ml）更是直接買一送一。





同時，八月除了限定的節日套餐與奧運活動之外，TGI FRIDAYS鐵粉最愛的週五沙朗牛排買一送一活動也再次登場。從8月2日起至9月27日，每週五至指定餐廳出示活動畫面，即可馬上兌換沙朗牛排買一送一的優惠，讓每個星期五都變得更加愉快與美好。







TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse奧運指定飲品享第二件半價優惠

活動日期：2024/7/24-8/11

適用餐廳：全台TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse餐廳

活動內容：指定飲品享第二件半價優惠

至全台TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse餐廳點購指定飲品或臺虎生啤酒〈嗨〉（375/500 ml）第二件半價。

TGI FRIDAYS指定飲品：健康凍飲（金質獎章/甜心莓果園/熱帶光芒/巴哈馬媽媽）

Texas Roadhouse指定飲品：原味瑪格麗特、桑格利亞瑪格麗特

TGI FRIDAYS英才餐廳/松高餐廳/竹北餐廳/宏匯餐廳 提供罐裝臺虎生啤酒〈嗨〉

注意事項：優惠及贈送之品項以價低者計、本優惠組合（含贈送之品項）均需收取原價之 10%服務費、本優惠限內用，不得折現或外帶。



TGI FRIDAYS 五環乾杯開胃菜折扣

活動日期：2024/7/24-8/11

適用餐廳：TGI FRIDAYS

活動內容：拍下五環乾杯照，上傳 FB/IG 並標籤@TGIFRIDAYSTaiwan，享開胃菜 9 折優惠，開胃菜含獨創開胃菜/精選開胃菜品項。



TGI FRIDAYS 奪金啤酒買一送一

活動日期：起訖日將另行公告於TGI FRIDAYS

適用餐廳：TGI FRIDAYS

活動內容：台灣選手奪金，當天起TGI FRIDAYS臺虎生啤酒〈嗨〉（375/500 ml）買一送一；英才餐廳/松高餐廳/竹北餐廳/宏匯餐廳 提供罐裝臺虎生啤酒〈嗨〉。



TGI FRIDAYS每週五沙朗牛排買一送一

活動日期與適用餐廳：

2024/8/2~9/27每週五，限英才/市政/古亭/林森/竹北餐廳

2024/9/6~9/27每週五，限中壢/環球/夢時代/信義/台南新天地/台茂/松高/SKM Park/裕隆城/宏匯餐廳。

注意事項：

沙朗牛排一律提供指定熟度-七分熟，配菜將固定搭配季節時蔬、薯條。

每桌每次至多買二送二。

