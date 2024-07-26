2024最強美食盛會「台灣美食展」將於8/2至8/5在台北世貿一館熱鬧登場，這次活動由台灣觀光協會主辦，展覽規劃了「金牌特物」、「探索台味」、「異國美食」和「藝鳴驚人」四大展區。超過百家人氣品牌、米其林推薦餐廳、五星飯店餐券及產地直送的新鮮食材將齊聚一堂，呈現台灣豐富多元的飲食文化，讓民眾在這裡一站品嚐到全台的好滋味。
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而在這一次2024台灣美食展之中，首推經濟部主辦的「台灣好食館」集結30間美食店家，包括台中獲必比登推薦的「滬舍餘味」將帶來天天完售的生煎包、「羅家古早味」的麻油料理，以及台南在地人激推的「鮮蒸蝦仁肉圓」。連續四年榮獲米其林餐盤推薦的「膳馨民間創作料理」，以創新手法詮釋的台菜也將在此展出。
此外，嘉義縣政府今年以「嘉義。五金行」為主題，帶來烏魚子、高山咖啡、高山茶、海鹽和山葵等地方特產。包括獲全國十大神農獎的「林家冠軍烏魚子」、世界級精品咖啡的「卓武咖啡」及「青葉咖啡」、榮獲法國AVPA世界茶葉大賽銀賞的「晉揚欣茶莊及咖啡莊園」等，讓民眾盡情品嚐嘉義的冠軍美食。
台南市政府以「虱目魚」為主題，邀請多位在國內外廚藝比賽中獲獎的名廚登場，包括「台菜王子」黃景龍師傅、「東香台菜海味料理」的蔡瑞成主廚，以及田媽媽「長盈海味屋」的謝佳歆主廚。他們將呈現台南的美味虱目魚料理，讓民眾品嚐純粹的台南風味。
財政部國庫署的「瓊漿玉露館」邀請多家業者展售歷年國內外大獎認證的酒品，包括「OMAR威士忌」、「初霧‧燒酎」及「舜堂58超級高粱酒」。福祿壽酒廠、中福酒廠等8家業者也將參與展售，帶來頂級酒品供民眾品嚐。農業部「台灣農業館」則邀請13家於國際賽事獲獎或獲得認證的農村青年展售各地優質農漁特產。例如「小甜心手工果醬」的柑橘果醬、高雄永安「新港社區合作社」的純海水飼養龍膽石斑、連續兩年榮獲iTQi風味評鑑3星獎章的「杉恆壹樹農創」有機玫瑰霜淇淋，還有「少年阿公-方子維」推廣的台灣菜市場文化。
同時，台灣美食展的另一大亮點是12家田媽媽帶來的在地好味道，包括連續四年獲得AMOT協會三星級評鑑的「天然茶莊」、宜蘭壯圍的「官夫人田園料理」等。現場還有限量「田媽媽小辦桌」，由7家田媽媽輪番上陣，端出傳統技藝的好味道，並有嚴選超過百項農村伴手好物直送展場。
嘉義「林聰明沙鍋魚頭」、高雄「海濱海產」、台灣冰心維也納軟法創始品牌「法蘭司烘焙」、台北人氣火鍋店「手工殿麻辣鍋物」、台北大稻埕創意台菜餐廳「鯉魚The Carp」及台灣人氣日系豆花店「山海豆花」也將參展，提供各式人氣美食。
此外，台灣美食展還匯集全台廚師獻藝。客家委員會邀請「THOMAS CHIEN」主廚簡天才示範創新客家料理，台北晶華酒店邀請米其林侍酒師大獎得主林允順分享餐酒搭配指南，嘉義縣政府則請到姚元浩和吳秉承主廚進行料理教學，阿基師、阿芳老師和小剛老師也將到「瓊漿玉露館」教學認證酒品入菜料理，農業部則由田媽媽與農村青年進行食農教育課，帶大家DIY體驗傳統與現代智慧結合的保存食技藝。
為了邁向永續、達到環境友善，主辦單位鼓勵民眾自備環保餐具、環保袋，並提供循環餐具租借服務，邀請大家一同響應環保、實踐無塑飲食。此外，主辦單位還規劃限量1萬張的捐血贈票活動，7月28日起至8月3日，於北北基地區18個捐血點，捐一袋血即可兌換1張門票，捐兩袋血可兌換2張門票，邀請民眾響應公益、挽袖捐熱血。
2024台灣美食展捐血換門票
活動期間：7月28日起至8月3日
活動內容：於北北基地區18個捐血點，捐一袋血即可兌換1張門票，捐兩袋血可兌換2張門票。
2024台灣美食展
時間：8月2日(五) ─ 8月5日(一) 10:00-18:00
地點：台北世貿一館 (台北市信義區信義路五段5號)
官網：https://www.tcetva.tw/