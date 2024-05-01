北門光雕秀下班來去打卡！位於台北車站附近的北門，近年來拆除周邊引導、進行綠意美化後，成為台北街頭最美的街景之一。今年迎來台北建城140週年，台北市政府首發慶生活動便選在具有歷史意義的北門，以「光映北門夜」為主題打造為期7天的光雕秀，在人流、車流不息的交通要地，為台北人點亮城市之美。







於即日起至5/3晚間七點至九點半登場的「光映北門夜」光雕秀，每半小時一場，每日共6場，以光為媒介，將建城140年的故事轉化為躍動的光映色彩與線條，翻轉這座最具城市代表性的地標，同時演繹140年來文化、經濟、建設交揉下的台北。並公布今年台北建城140週年概念「臺北140，臺北一百式」，透過台北生活的小事堆疊呈現專屬台北的魅力和生活層次。







台北建城140週年「光映北門夜」光雕秀，運用數字「1」、「4」、「0」勾勒臺北的建城起點—北門，從古至今140年的台北城樣貌透過光影重新詮釋，並藏有台北百年以來「變與不變」的寓意，搭配入圍金曲獎A_Root同根生樂團的民俗樂風讓人駐足欣賞。此外，更首度開放參觀北門2樓，搭建仿北門城牆外觀之城樓裝置，結合登樓、北門故事微型展、明信片蓋章等內容，讓人一虧百年間無人踏足的2樓景緻。



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台北建城140週年「光映北門夜」光雕秀

活動日期：即日起至5月3日晚上7點至9點30分，每半小時一場，每日共6場。

活動地點：北門廣場。



北門登城樓 活動資訊

活動時間：5/23（四）~ 5/29（三）

活動地點：北門廣場

報名連結：https://lihi1.me/ZYkFJ ​ ​ ​