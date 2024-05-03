火鍋控終於不用揪團吃詹記了！對於台北火鍋控來說，詹記代表的就是神級麻辣鍋的地位，特製的麻辣鍋底加上果凍般噴汁鴨血，讓人一吃成主顧。這次，詹記三號店將於5/6正式插旗西門町，不僅延續詹記獨有的摩登台式風格，更首度推出全新「詹記涮涮鍋」一人鴛鴦鍋套餐，不慣你是邊緣人還是I人都可以輕鬆吃詹記。







選在西門町大世界商業大樓地下一樓近的的詹記西門町店，再度攜手本事空間製作所，將青春記憶中的西門町印象融入其中，入口處由七彩霓虹燈招牌迎接火鍋控到訪，老派浮誇餐廳常見的大山大水造景與猖狂的巨石浮雕、走進商業大廈中會遇見的藝品店展示櫥窗等，搭配詹記品牌色深紅色，打造摩登台風2.0，就連牆壁、柱子上也能看見3D藝術家Dorairolg創作「超現實火鍋古物」，讓人走到地下一樓有種來到異世界錯覺。







而詹記西門大世界300坪大空間可容納至少百位詹友用餐，也規劃多個雙人包廂、多人圓桌包廂等，包廂空間，滿足現代人追求隱私的需求。同時，更搶先曝光全新概念「個人涮涮鍋」，菜單規劃將有個人鴛鴦鍋和個人套餐，限量10個單人雅座讓人想吃就來，不用怕揪不到人吃，是邊緣人和I人的福音。





詹記大西門世界 店家資訊

開幕日：2024/5/6(一)

營業時間：中午12:00-凌晨01:00

每個月第一、最後一週的星期二 中午12:00-14:30,下午17:00-01:00

餐廳地址：台北市萬華區成都路81號B1

線上訂位：https://walkr.tw/AetnZrxK



