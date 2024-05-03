排球少年咖啡廳快閃西門町！超夯、超熱血動畫「排球少年」圈許多死忠粉絲，讓平常不打排球的人，看完也熱血沸騰大喊「好想打排球」。這次「排球少年」在西門町FANFANS CAFÉ打造限定「排球少年主題咖啡廳」，特別集結5校角色，不只有排球少年限定餐點、排球少年主題飲料，還有必搶排球少年周邊新品，鐵粉嗨到起飛。



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這次「排球少年主題咖啡廳」即日起在FANFANS CAFÉ西門店正式登場，在佈置上就有超多打卡點讓粉絲尖叫，包含日向翔陽、影山飛雄，以及木兔、赤葦、岩泉、及川、孤爪、黑尾，以及宮侑、宮治兩兄弟等身立牌打卡點，店內還掛有各校的旗幟裝飾，直接讓粉絲重溫全國大賽的熱血氣氛，邊吃飯邊嗨。







餐點的部分，一共推出5道主餐、5道甜點及10款飲品，每一道都呼應排球少年的學校隊伍或角色。主餐5款對應5校特色，「烏野高中」設計成黑色烏野球衣配上咖哩醬汁，「音駒高中」把飯堆成貓咪造型，還有貓腳印、柳葉魚超可愛。飲品的部分，每一杯除了有對應角色的圓圈圈吸管套之外，還會插上一片排球造型圓餅乾，巧思一百分。





排球少年!! @ FANFANS CAFÉ 活動資訊

除此之外，甜點系列也有5校特色設定，每一款附贈角色小卡，此外，下午茶必吃還有「排球少年糖霜餅乾」把叫色印在圓餅乾上，讓鐵粉捨不得咬下去。在快閃店活動期間，只要點飲料送隨機限定杯墊，網路訂位再送限定明信片，鐵粉一定要通通搜集到。不只是排球少年限定餐點，快閃店裡還有多款「排球少年」限定周邊新品，除了必搶小物「徽章、壓克力立牌」之外，還有實用系「杯套、杯墊」以及穿搭必備「外套、T-Shirt、漁夫帽、圓筒包、托特包」，不只有橘色、黑色配色設計，還有電繡「飛べ」字樣，以及外套帽子上的「烏野高校男子バレーボール部 OB会」字樣，小巧思讓粉絲想通通帶回家。

活動場次

西門店：2024年5月3日－2024年6月25日

台中店：2024年5月10日－2024年6月26日



活動地點

西門店：台北市萬華區昆明街92之1號5樓

台中店：台中市北區太平路22號2樓