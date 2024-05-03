5月份一次喝9間手搖杯新品！不管天氣熱不熱，每天就是要有理由訂飲料、喝手搖杯。窩客島這次整理本週全新上市「9間手搖杯新品」，包含消暑的龜記甘蔗四季春、萬波嫩仙草，發發創意喝法泰奶烏龍，而SOMA跟茶湯會也不約而同推出「焙茶鮮奶茶」門市限定飲料，飲料控5月第一週就喝爆。







龜記 手搖杯新品：甘蔗四季春

為了迎接夏天，這次龜記新品特別以清爽的「四季春」作為升級茶底，推出新品「甘蔗四季春」打造清涼消暑的夏日飲品，此外也使用升級版四季春，讓經典飲品再升級，推薦喝「青四季春、蜂蜜四季春」清爽喝法，以及水果系「旺梨四季春、葡薈四季春」，清涼消暑開喝。



上市日期：2024/05/02

售價：

甘蔗四季春：中南部55元/北部60元/百貨店65元







日出茶太 手搖杯新品：蜜桃四季春

手搖杯「日出茶太」針對5月份浪漫的520日子，特別推出2款粉嫩系蜜桃新品，果茶系「蜜桃四季春」選用香甜蜜桃果丁結合四季春茶，還吃得到人氣脆口啵啵，增加咀嚼口感。另一款「蜜桃奶蓋冰沙」則把果丁、四季春茶打成冰沙，搭配Q嫩綠茶凍，並且覆蓋鹹甜的海鹽奶蓋，喜歡多重口感就選這杯。



上市日期：2024/05/01

售價：

蜜桃四季春：街邊價$55/商場價$60

蜜桃奶蓋冰沙：街邊價$60/商場價$85





山焙 手搖杯新品：玫荔佳人

為了慶祝5月大日子「母親節」，現萃手搖杯「山焙」這次特別推初粉嫩、浪漫新品「玫荔佳人」，以淡雅花香的春花青茶作為基底，加入玫瑰、荔枝風味調和，並且還吃得到配料荔枝果肉，最適合和優雅氣質的媽媽一起喝。配合新品上市，買兩杯飲品送提袋、買三杯飲品免費加料一份，優惠還可以寄杯，趁機喝新品。



上市日期：2024/05/03







ODD ONE OUT 手搖杯新品：元祖灰鮮奶茶

文青系手搖杯「ODD ONE OUT」簡稱OOO，這次跨界聯名New Balance，並且以NB招牌灰色作為主題，推出全新聯名手搖杯「元祖灰鮮奶茶」醬油奶蓋普洱鮮奶茶，其中加入雲林百年老字號「瑞春」豆麥醬油，搭配夏威夷黑鹽、招牌起士奶蓋，讓深焙普洱茶喝起來更有層次，期間限定只賣一個月，奶茶控一定要挑戰。



上市日期：2024/05/01-05/31

售價：

元祖灰鮮奶茶（醬油奶蓋普洱鮮奶茶）：L$120（外送平台 L $125）







發發 手搖杯新品：芒芒泰奶烏龍

文青手搖杯「發發」這次把夏天元素的「芒果」與「泰奶」結合，推出全新喝法「發發泰芒優格」，以及「芒芒泰奶烏龍」，兩種飲品都加入全新配料「班蘭粉條」，增添南洋渡假風情。本次新品5/2正式上市，在5/8當天只要買兩杯「發發泰芒優格」或「芒芒泰奶烏龍」，就可享88折優惠，芒果季準時開喝。



上市日期：2024/05/02

售價：

發發泰芒優格：95 元(M)

芒芒泰奶烏龍：85 元(L)







大苑子 手搖杯新品：芒著杏福

大苑子、欣葉聯名了！這次芒果季大苑子以在地風味為主題，特別攜手「欣葉‧生活‧廚房」，共同推出限定飲品「芒著杏福」，把超台味杏仁豆腐加進手搖杯裡，此外還有「大苑子芒果冰」系列強勢回歸，無論是甜筒霜淇淋，還是滿滿水果的芒果冰淇淋碗，芒果控衝信義區就能吃。



上市日期：2024/05/03

售價：90元/杯

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/388299







萬波 手搖杯新品：珍芋嫩仙草

夏天到了，就是要喝杯嫩仙草消暑！擅長將復古甜湯變成手搖飲的萬波，再度發揮創意將復古仙草冰搖身變成仙草系列飲料，推出4款限定仙草手搖飲，有清爽仙草蜜、亦有加滿料的升級版，在酷熱天氣中療癒身心。



上市日期：2024/4/26

售價：

珍芋嫩仙草 大杯65元、中杯55元

双珍嫩仙草 大杯50元、中杯40元

嫩仙草奶茶 大杯60元、中杯50元

超級仙草甘 北部大杯50元、中杯40元，中南部大杯45元、中杯35元

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/387828







茶湯會 手搖杯新品：焙茶觀音雙Q奶茶（門市限定）

「茶湯會」這次門市全新升級，打造未來概念店「新禪風Zen」，5/2起在台中正式開幕。升級版的茶湯會讓手搖杯也可以內用、享受下午茶，並且特別推出限定飲品「焙茶系列」使用靜岡焙茶粉搭配經典招牌鐵觀音，此外還有全新配料「咖啡凍」，推薦飲料「加珍珠再加咖啡凍」雙重口感更有層次。



上市日期：2024/05/02（新禪風Zen門市限定供應）

售價：

焙茶拿鐵：＄80

焙茶珍珠拿鐵：＄80

焙茶觀音雙Q奶茶：＄80（珍珠+咖啡凍）

觀音雙Q拿鐵：＄75（珍珠+咖啡凍）

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/388223







SOMA 手搖杯新品：京都焙茶鮮奶茶歐蕾（門市限定）

北車也能喝SOMA奶茶！奶茶控排隊也要喝、要打卡的奶茶店「SOMA」，這次終於進駐台北車站商圈。SOMA與飾品專門店Vacanza聯手打造「假期茶時光」複合店，5/1起正式進駐京站B1，除了讓人邊逛、邊喝奶茶，還有獨家限定新品「京都焙茶鮮奶茶歐蕾」奶茶控一定要喝到。



上市日期：2024/05/01（京站Vacanza假期茶時光聯名店限定）

全文介紹：https://www.walkerland.com.tw/subject/view/387974



