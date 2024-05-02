大苑子、欣葉聯名了！這次芒果季大苑子以在地風味為主題，特別攜手「欣葉‧生活‧廚房」，共同推出限定飲品「芒著杏福」，把超台味杏仁豆腐加進手搖杯裡，此外還有「大苑子芒果冰」系列強勢回歸，無論是甜筒霜淇淋，還是滿滿水果的芒果冰淇淋碗，芒果控衝信義區就能吃。
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大苑子本次新品「芒著杏福」與欣葉共同聯手，飲品基底是芒果季超夯「愛文翡翠」愛文芒果、加翡翠綠茶的清爽基底，此外在加上欣葉‧生活‧廚房滑嫩Q彈的杏仁豆腐，增添杏仁香氣、以及細膩口感，打造芒果手搖杯新喝法，5/3起正式開喝。
此外，在大苑子台北市府夢想店，更獨家推出「愛文芒果霜淇淋」限時開賣，使用屏東枋山枋寮愛文芒果，打造滑順、濃郁的愛文芒果霜淇淋，搭配甜筒更療癒。此外還有內用限定冰淇淋杯「夏日芒果樂園」，除了吃得到愛文芒果冰淇淋，還搭配滿滿的愛文芒果果肉、餅乾裝飾，打造最狂芒果下午茶。
大苑子X欣葉 聯名新品 芒著杏福
上市日期：2024/05/03
供應門市：大苑子全台門市
售價：90元/杯
大苑子 芒果冰淇淋系列
上市日期：2024/05/03
供應門市：大苑子 市府夢想店限定
售價：
愛文芒果霜淇淋 : 原價110/支，加購價89元
夏日芒果樂園：原價189元/份，加購價149元
詳細活動規範及供應情形，依 大苑子 官方公告為準。