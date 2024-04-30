茶湯會10元開喝！與經典珍珠奶茶「春水堂」屬同個集團的手搖杯「茶湯會」，這次特別推出升級版概念店「新禪風Zen」，主打內用手搖杯，可以喝到奶茶新品、吃到輕食貝果新品，像春水堂一樣享受超Chill珍奶下午茶，同時還有開幕限定「第二件10元」優惠，奶茶控下午茶就先衝了。
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春水興業集團旗下「茶湯會」這次門市全新升級，打造未來概念店「新禪風Zen」，5/2起在台中正式開幕。升級版的茶湯會讓手搖杯也可以內用、享受下午茶，並且特別推出限定飲品「焙茶系列」使用靜岡焙茶粉搭配經典招牌鐵觀音，此外還有全新配料「咖啡凍」，推薦飲料「加珍珠再加咖啡凍」雙重口感更有層次。
此外，這次在「新禪風Zen」概念店也推出全新輕食系列，特別與台中知名「耀初貝果」合作，打造玫瑰乳酪貝果、雞胸肉蜂蜜芥末貝果等多種口味選擇，同步推薦「雞胸肉咖哩乳酪捲餅」，讓人一口奶茶、一口點心吃起來。
配合慨念店全新開幕，茶湯會「新禪風Zen」特別在5/2~5/4連三天推出指定品項「第二件10元」優惠，活動品項包含「雞胸肉蜂蜜芥末貝果、焙茶觀音雙Q奶茶（珍珠+咖啡凍）、玫瑰乳酪貝果」，消費滿額再送「茶湯會手機支架鑰匙圈」。此外還有春水堂、茶湯會、瑪利亞基金會三方聯名的「珍珠奶茶聯名快樂襪」，珍奶控耍可愛同時做公益。
新禪風Zen 茶湯會未來概念店資訊
開幕日期：2024/5/2(四)
地址：台中市南屯區龍富路三段567號1樓
電話：04-23805898
新禪風Zen 開幕優惠活動
活動時間：2024/05/02-05/04，每日14:00-16:00時段可享指定品項「第二件10元」。
活動品項：
5/2：雞胸肉蜂蜜芥末貝果
5/3：焙茶觀音雙Q奶茶（珍珠+咖啡凍）
5/4：玫瑰乳酪貝果
詳細活動規範及供應情形，依 茶湯會 官方公告為準。