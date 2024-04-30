華山免費咖啡，要喝！咖啡品牌Nespresso即日起在華山打造期間限定「咖啡晨飲室」快閃店，現場使用最新的Vertuo POP膠囊咖啡機，現場沖煮特調咖啡。在活動期間即日起至5/8止，每天道快閃店完成指定測驗，就能免費喝Nespresso限定咖啡，還有100％中獎輪盤，有機會抽中咖啡杯、隨行杯等周邊小物。



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這次Nespresso「咖啡晨飲室」快閃店自即日起至5/6於華山草坪登場，快閃店以「咖啡膠囊」作為主題設計，其中更以咖啡控的4種類型「拿鐵控、晨型人、夜貓族、效率派」打造各自的專屬打卡點，想要知道自己是哪一種咖啡控，也可以在快閃店進行自我測驗。







完成測驗後，就可以從「拿鐵控、晨型人、夜貓族、效率派」中選擇一款，Nespresso請你免費喝一杯，還可以選擇加冰塊、加牛奶，打造專屬的咖啡，無論拿鐵、美式、濃縮通通可以喝到。除此之外，在快閃店中只要完成打卡任務，還可以參加「輪盤抽獎」，有機會抽中Nespresso咖啡大師雪克搖搖杯、NOMAD 輕量咖啡隨行杯等周邊小物，咖啡控衝華山朝聖。





Nespresso「咖啡晨飲室」快閃店開放資訊

活動期間：2024/04/27-05/08

活動地點：華山 1914 文化創意產業園區 - 樹前草地 (台北市中正區八德路一段 1 號 )



Nespresso「咖啡晨飲室」快閃店限定活動

1、免費咖啡

活動方式：於活動現場加入Nespresso Taiwan LINE官方帳號，完成LINE咖派風格測驗，出示予現場人員即可兌換專屬厚萃咖啡乙杯，並獲得活動限定優惠折扣碼。



2、輪盤抽獎

活動方式：活動期間於Nespresso咖啡晨飲室，上傳活動體驗照片到個人社群 (FB/IG) 的限時動態或貼文，並按讚追蹤Nespresso官方FB或IG粉絲團，標記@nespresso.tw 並 #Nespresso咖啡晨飲室，出示予現場服務人員，即可獲得抽獎機會，有機會將限量品牌好禮帶回家，一個帳號限抽乙次。



3、好禮加碼贈

活動方式：活動期間內，可於Line官方帳號領取優惠折扣碼，消費滿額輸入完整折扣碼，可於Nespresso全台精品店、官網或撥打免付費客服專線使用，贈品數量有限，贈完為止。





詳細活動規範及供應情形，依 Nespresso 官方公告為準。