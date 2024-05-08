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台中文青咖啡館加一！「鄰人咖啡 Neighboring kaffa」日式榻榻米座位， 喜歡檸檬美式的咖啡控推薦來杯「菁仔」。

2024-05-08 文字：記者 楊婷雅 採訪報導 攝影：記者 楊婷雅 人氣：200
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記者 楊婷雅

記者 楊婷雅

台中新開幕不久的自家烘焙咖啡館「鄰人咖啡 Neighboring kaffa」， 自擺攤起家、近期在捷運南屯站周邊住宅區擁有兩層樓咖啡館，空間以木質為主，日式清新風格；「鄰人咖啡 Neighboring kaffa」營業時間自早上九點開始，對於上班需要來杯咖啡提神的咖啡控來說，絕對是好消息。



獨自前來「鄰人咖啡 Neighboring kaffa」喝咖啡、閱讀或辦公的客人，適合坐在一樓吧台座位；二樓採和室座位設計，以雙人座位為主，靠窗的長桌多人座位區更帶有幾分禪意。要注意的是，由於進入二樓座位區須先脫鞋、並將鞋子放置鞋櫃，故請留意腳部清潔。

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「菁仔」為「鄰人咖啡 Neighboring kaffa」的特色飲品之一，若平時喜歡喝檸檬冰美式，便很適合點一杯來消暑解熱；此外，「鄰人咖啡 Neighboring kaffa」也會推出季節限定的特別飲品，如：同屬於清爽系咖啡的「紅灰」，包含紫蘇葉、番茄乾等食材，建議添入咖啡讓風味堆疊再飲用。不過，販售時間至食材用完為止，若是造訪已無緣一嘗「紅灰」，不妨請老闆推薦適合自己的飲品。


 

鄰人咖啡推薦

菁仔、紅灰(季節限定)
 

鄰人咖啡店家資訊

地址：台中市南屯區大墩四街316號
電話：04-2473-7421

 

 

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