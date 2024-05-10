韓國軟萌療癒系「Sleepy Teddy絲莉比小熊」來了！可可愛愛的IP總是在日常中療癒粉絲的心，讓人釋放平日累積的壓力和負能量。而近年台灣流行韓國人氣IP角色，皆以軟萌可愛為特色攻陷台灣粉絲的荷包。這次，「Sleepy Teddy絲莉比小熊」首度進軍台灣市場，於即日起在松菸文創園區中快閃登場，免費入場讓粉絲萌翻之餘，還推出各種台灣限定實用周邊讓人腦波弱買爆。
擁有是愛睏表情包的Sleepy Teddy絲莉比小熊，是一隻生活在沉睡世界中的積極而溫柔的小熊，對於失眠的朋友撒上助眠粉、對作惡夢的朋友撒上好夢粉。這次首度快閃登台，特意從韓國進口絨毛小物，頭戴著睡帽的熊頭造型收納包、胸針，以及手抱著抱枕的小熊絨毛娃娃鑰匙圈。就連最好的朋友「Moony月亮」都以絨毛吊飾型態陪著絲莉比小熊來台灣。韓國進口四款小物每人每款角色限購一隻，數量有限、要搶要快。
並以經典款和草莓夢系列的設計推出台灣限定周邊，各種不同尺寸的帆布袋、飲料杯套、抱枕、吊飾等，現場消費滿1200元再送限定款小吊牌。現場也從韓國直送經典絲莉比小熊和閃閃草莓夢系列絲莉比小熊巨型玩偶，打造夢幻打卡點，讓人買好、拍滿、心滿意足離場。
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Sleepy Teddy絲莉比小熊 台灣快閃店
展覽日期：2024/5/3 (五) - 2024/6/2 (日)
展覽時間：週一至日11:00 - 20:00
展覽地點：松山文創園區 製菸工廠南向1F A7-S101藝思空間（台北市信義區光復南路133號）