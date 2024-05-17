向上市場不只有小吃！「屋七咖啡所」是一間位於向上市場附近巷弄的台中文青咖啡廳，店名「屋七」為日文「うち」（家）的發音，空間走木質清新路線，採光絕佳，二樓還特別設置榻榻米座位區；除了咖啡、飲品之外，「屋七咖啡所」造型雞蛋糕更是必點，模樣討喜、療癒人心。
「屋七咖啡」共有兩層樓，不過座位數並不多，尤其兩組榻榻米座位最為熱門，因此內用需要碰點運氣。雖然咖啡館空間小巧，但氛圍相當清爽、悠閒，若在向上市場吃完午餐，想就近找間愜意的咖啡館度過下午茶時光，相信「屋七咖啡」會是很不錯的選擇。
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而「屋七咖啡」最吸睛的是可愛的造型雞蛋糕，甚至許多網美和文青都是被雞蛋糕吸引而來！狗狗和貓貓造型雞蛋糕表情逗趣，仔細一看會發現藏有店名「うち」的小巧思，令人會心一笑。雞蛋糕口感蓬鬆，推薦沾蜂蜜享用；此外，「屋七咖啡」為寵物友善咖啡廳，如果想帶毛小孩一起來喝咖啡、吃雞蛋糕也沒問題。
屋七咖啡所推薦
話梅氣泡美式、雞蛋糕
屋七咖啡所店家資訊
地址：台中市西區向上南路一段32號
電話：04-2302-7757