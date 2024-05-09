韓國仁川「INSPIRE迎仕柏度假村」七大亮點必看！這裡不僅有韓國最大賭場，還有四季都能玩「Splash Bay水上樂園」、韓版TeamLab「LE SPACE」、亞洲首間「Michael Jordan牛排館」等，部分設施不住宿也能玩的盡興。同時，交通也是相當方便，距離韓國仁川機場接駁僅需15分鐘，到首爾市區也只要1小時的時間；另一頭，到達馬嘶鞍海灘邊的景觀咖啡廳也只要15分鐘車程，大家來韓國可不能錯過。





此外，整個度假村共有三大五星級酒店，包含翠林樓、輝映樓、海洋樓，由三種自然元素詮釋，按照親子客、賭場客與商務客來區分房型，共1257間客房及五間頂級總統套房提供最頂級住宿服務。



推薦閱讀：韓國寶可夢小鎮超萌！飄在湖上「16公尺乘龍、皮卡丘」免費拍，限定可達鴨甜甜圈、寶可夢聯名房拍不停。





四季都能玩「Splash Bay水上樂園」

一年四季都能玩！玻璃頂室內水上樂園「Splash Bay水上樂園」不僅有室內泳池，未來也將開放漂漂河及水中競速滑水道、水舞旋轉滑水道，搭配專業DJ台，創造出全年無休日夜不停夢幻夏季娛樂點。不過新開幕前期，僅限購買水上樂園飯店套票的賓客使用，未來會開放給所有賓客。







韓國最大賭場「迎仕柏娛樂場」

韓國最大娛樂賭場！不同於韓國本地賭場，INSPIRE度假村的美商集團Mohegan背景，由美國印地安人設立，為歷史悠久的賭場集團。全區高級博彩設施及上百桌獨立遊戲空間，包含374台角子機、150桌桌上遊戲，超過50種遊戲類型可選擇，不過大家要注意，這邊未成年，或是非持有外國護照的旅客請勿進入遊戲區。





沉靜式體驗「150公尺極光道」

社交平台百萬瀏覽打卡點！沉靜式體驗「150公尺極光道」不用門票就能看到，全區25公尺高，由高畫質LED螢幕全屏覆蓋，並且每半小時會有一次燈光秀輪播；同時，若是適逢演唱會、跨年，更會有設計不一樣的燈光內容。





韓版TeamLab「LE SPACE」

韓版TeamLab絢麗登場！「LE SPACE」主打三大展區的藝術空間，不僅有宇宙大爆炸、蟲洞、光影森林等多種光影體驗感，共18個展間；不過全程參觀需一小時以上，大家來這邊要先預留時間，才能慢慢盡情的體驗。







亞洲首間Michael Jordan牛排館

亞洲首站不能錯過！全亞洲第一間Michael Jordan牛排館進駐INSPIRE，室內設計使用各種籃球元素，由韓國知名Lesson設計公司打造，更有低消約30萬台幣的喬登專屬座位區，讓粉絲可以在這邊盡情享受。





餐廳菜單也有韓牛、USDA乾式熟成與濕熟成牛等不同種類可以選擇；來這邊更是必點「23層巧克力蛋糕」，用23層代表MJ 23號球衣，致敬喬丹。





室內水流餐廳「Glow Seoul 綠洲美食村」

各國餐點都能吃到！「Glow Seoul 綠洲美食村」以世界樹作為設計，打造出室內水流餐廳。這邊像是美食街一樣的空間，有多家首爾特色人氣餐廳可以選擇，如「Oncheonjip（日本火鍋和飯碗）」、「Woomoolzip（韓國鍋飯）」、「Chang Chang（融合風味香港菜）」等，讓大家在打卡之餘，也可以吃到許多美食。







南韓最頂級多功能演出館「INSPIRE Arena」

MMA2023、SBS歌謠大戰、Maroon5演唱會都在這接力登場！韓國最頂級多功能演出場館「Inspire Arena」也在度假村裡面，喜歡韓流的粉絲可別錯過。





這邊改變過往體育場館為賽事而建的音質缺陷，設計汲取母公司Mohegan集團經驗，佔地面積15,000平方米、可容納1.5萬人，打造出專為舞台活動而打造的娛樂場館。





韓國仁川 INSPIRE 迎仕柏度假村

地址：인천광역시 중구 용유로 700 (700 Yongyu-ro, Jung-gu, Incheon, 南韓)