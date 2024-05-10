韓版teamLab「Le Space」全新開幕！地點選在韓國仁川 INSPIRE 度假村，靠近首爾、仁川機場等地，交通相當方便。而這邊全區千坪打造三大區域，共有18種色彩空間，不只有觸覺、動態偵測的互動，還能和鯨鯊一起游泳；現在就一起把票價筆記下來吧！





結合光Lumiere、體驗Experience、空間Space單詞而成，「Le Space光影藝術空間」就像是韓版Team Lab，喜歡色彩光影空間的朋友，想打卡拍照不能錯過。展區位在在韓國仁川 INSPIRE 度假村內，於即日起全新開幕，而這也是品牌首度曝光票價，以及環境氛圍。



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身為南韓最大室內沉浸式光影藝術空間的「Le Space」，全區千坪分為三大區域展區，依序有18種色彩空間，順著展覽路線，每個空間都讓人驚嘆不已，更能和鯨鯊一起游泳！不過大家要注意，官方推薦全程參觀需一小時以上，如果想來這邊記得要預留足夠時間。







從起點「宇宙空間站」開始，接續是「超現實主義新行星」，經過宇宙大爆炸、蟲洞、深海探索、海面奇觀、光影森林、花等地，還有「新生命」情緒想像、機器人互動空間，以及裸視3D體驗「太空探索」，在這邊都能一票體驗。





最後，這邊票價收費方式為14歲以上成人，票價皆為28,000韓圜，約為664台幣；而13歲以下兒童、65歲以上長者，票價則為20,000韓圜，約474台幣。近期有要到韓國旅遊的朋友，現在就趕緊加入行程吧！



韓國仁川 INSPIRE 度假村 Le Space

地址：韓國仁川 INSPIRE 度假村 인천광역시 중구 용유로 700 (700 Yongyu-ro, Jung-gu, Incheon, 南韓)

收費方式：

14歲以上成人／票價28,000韓圜（約664台幣）

13歲以下兒童、65歲以上長者／票價20,000韓圜（約474台幣）

3歲以下幼童／免票入場