來韓國吃烤腸！首爾烤腸店推薦「麻浦烈火烤腸(Mapo Jipbul Gopchang Yeoksam)」完整菜單、營業時間趕緊筆記；這家餐廳不只觀光客爭相前往，就連韓國在地人也不放過，餐廳內甚至有整面的簽名牆面，原來超多明星都在這邊吃過，那麼各位來韓國怎麼可以錯過這間烤腸店呢？





如果說到韓國在地小吃，其中不能錯過的就是這整盤的烤牛腸！首爾烤腸店「麻浦烈火烤腸」因為招牌的熊熊烈火，以及老闆充滿顏藝的逗趣表情，不僅席捲IG、小紅書等社群版面，店內的招牌料理更受到廣大網友推薦。



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滿滿各種牛腸、牛肚等牛雜，還有韭菜、馬鈴薯、年糕通通都放在烤盤上滋滋作響，現場一踏進去，光是看著都覺得餓了！不過大家要注意，餐廳室內本身油煙味有些重，比較適合作為當天行程的最後一站，不然可能會整天都帶著油煙味。





此外，這邊老闆也相當熱情，還特別介紹了牆面上整面的明星簽名，包含BTS、EXO等大勢韓團成員都有來這邊用餐過呢！





最後，店面與菜單的相關資訊就附在下方，餐廳地點位在首爾江南區，距離地鐵站需要走約9分鐘的路程。營業時間除了禮拜日公休之外，店面營業時間皆是由下午4:00至凌晨6:00，讓你可以一路從晚餐吃到宵夜場，完全沒有時間壓力。如果大家看到這也感覺十分心動，那就趕緊傳給朋友，揪團去韓國吃一波烤腸吧。



首爾烤腸店推薦 麻浦烈火烤腸(Mapo Jipbul Gopchang Yeoksam)

地址：404 Nonhyeon-ro, Gangnam-gu, Seoul, 南韓

營業時間：週一至六 16:00 ~ 06:00；週日公休