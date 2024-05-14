搶到算你運氣好！開業七年的「100pain麵包製造室」為一人工作室，一週僅營業三天，鹽可頌、吐司、蛋黃酥等都是開單即秒殺！其實張老闆最初目標是咖啡廳，但發覺自己性格不適合，轉而開始學習揉麵團，這一揉就是12年。儘管早已是超人氣台中麵包店，張老闆仍謙虛表示，自己還在學習路上、努力開發新產品。
「100pain麵包製造室」一路走來始終維持樸實的店面，沒有任何裝潢設計，也從未花錢請人行銷，而設備和原物料則是不惜成本投入，至今的成就全是靠著自己雙手一點一滴、慢慢揉出來。縱使麵包常供不應求，張老闆卻絲毫沒有擴大經營或展店的想法，只想效仿日本職人精神，一個人專注、好好做麵包。
每週日至週二傍晚六點會在「100pain麵包製造室」FB開單、公告後天供應的三款品項，每一款產品皆清楚註明選用的原物料，由此可見張老闆用料成本多不手軟。麵包可以選擇現場自取或宅配，通常公告沒多久就完售，堪稱比巨星演唱會還難搶的台中麵包。
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「100pain麵包製造室」最經典的招牌就是鹽可頌，採用熊本製粉皇冠、鳥越製粉純芯、星野天然酵母、北海道煉乳、林原海藻糖、法國給宏德海鹽、雷島鹽之花奶油、希臘鹽花片等頂級原物料製成，鹽可頌外酥內鬆軟，並有突出的香鹹奶油香氣，口感令人驚豔。
蛋黃酥一開賣同樣引發搶購熱潮，甚至有吃遍全台麵包店的老饕直誇，「100pain麵包製造室」的蛋黃酥在他心中排全台前三名；而近期將推出蛋塔，雖然市面上的蛋塔熱潮已過，但張老闆的派皮、布丁液組成都與其他家的蛋塔不同，塔皮超級酥脆，內餡滑嫩，相信能夠創造專屬「100pain麵包製造室」的蛋塔風潮。
100pain麵包製造室推薦
鹽可頌、蛋黃酥、蛋塔
100pain麵包製造室店家資訊
地址：台中市西屯區河南東二街72號
電話： 04-2312-9099
FB：100pain麵包製造室