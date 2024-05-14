靠近仁川機場、永宗島！韓國海景咖啡廳「Cafe Mieum (카페미음)」不僅擁有靠近仁川機場的地理位置，還有整片海景與沙灘，無論是看夕陽、日景或夜景，或是想要餵海鷗的親子活動，絕對都是來韓國不能錯過的行程之一。





整棟的白色建築配上碧海藍天，會不會太美了一些？韓國海景咖啡廳「Cafe Mieum (카페미음)」地處不僅靠近永宗島、仁川機場等地標，只需要搭乘公車即可抵達。餐廳旁邊更是著名景點「馬嘶鞍海灘」，以能同時看到沙洲和白沙灘而聞名，風景十分雅緻；假日期間，更會有不少韓國當地的親子客在這邊餵食海鷗。





餐廳內座位區相當多元，有多人的沙發座位區、拍美照必備、緊靠海景的打卡必選座位，還有像是階梯可以直接面向窗外的雙人座位等，多數位置皆能欣賞到整面的海景；只能說韓國人真的相當會設計，完全懂得大家喜歡打卡的要素。所以說想來這邊拍拍照的朋友，基本上若不是高朋滿座的情況，其實有相當多座位都能拍出心儀的美景。







除了一二樓座位區之外，如果天氣好的情況下，還能走到頂樓坐著直接面向海景！手上一杯咖啡，加上海風吹拂，來這邊度假絕對相當愜意。



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此外，咖啡廳內也有不少蛋糕、麵包等點心，可以讓大家一同享用。不過大家要注意，這邊麵包區相對熱門許多，像是可頌等品項，平日不到下午四點就已全數售完，如果大家想來這邊用餐的話，不妨可以提早抵達，以免向隅。



韓國仁川機場、永宗島海景咖啡廳 Cafe Mieum (카페미음)

地址：119 Masiran-ro, Jung-gu, Incheon, 南韓 (인천광역시 중구 마시란로 119)

營業時間：平日 10:00 - 20:00；假日10:00 - 21:00