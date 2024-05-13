台北蛋黃酥控超愛「鹿港新⼝味蛋黃酥」回來了！多次快閃東區忠孝SOGO的鹿港老字號蛋黃酥「新口味食品行」，每每快閃都造成排隊人龍。這次，在蛋黃酥控的敲碗下，於即日起再度回歸台北東區，為台北人獻上一顆承襲35年的經典不敗蛋黃酥。







被彰化人喻為隱藏版名店、一生中必吃的「新口味食品行」蛋黃酥，每一顆蛋黃酥都是由經驗老道的師傅純手工製作，飽滿鹹蛋黃和綿密豆沙泥包在千層外皮中，一口咬下就是大家最愛的經典滋味。這次，於5/13~5/19連續7天快閃台北忠孝SOGO，不僅有招牌蛋黃酥每日、每人限購5盒之外，現場消費還可享有「古早味綠豆椪」買一送一優惠。







同時，也於今日搶先曝光和「雪王冰淇淋」最新聯名力作，擅長獨特口味冰淇淋的雪王冰淇淋，繼豬腳冰淇淋、麻油雞冰淇淋等獨家口味，這次和新口味推出限定款「蛋黃酥冰淇淋」，研究近一年的時間達到最完美的口感，一口吃下有濃濃鹹蛋黃和豆沙的口味，超滿足。將於5/24起在新口味鹿港店和雪王冰淇淋限定販售。



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新口味蛋黃酥 台北SOGO忠孝館快閃

活動地點：SOGO忠孝館 1F圓形廣場

快閃期間：5月13日(一) ~ 5月19日(日) 百貨營業時間內販售，當日售完為止。

現場販售：「招牌蛋黃酥」6入禮盒325元/ 單顆裝80元，每日限量供應，每⼈限購5盒；凡現場消費可享加購「古早味綠豆椪」80元/顆，買1送1，每人限購1顆，限量50份。



新口味X雪王冰淇淋 蛋黃酥冰淇淋

開賣日：2024/5/24

販售地點：

1、新口味鹿港店-台式下午茶(售價單套300元，嚐鮮價250元/套)(套餐含新口味蛋黃酥冰淇淋、新口味蛋黃酥、任一飲品)

2、雪王冰淇淋(售價單球130元)。

優惠活動：新口味鹿港店5/24(五)-6/10(一)第二套半價優惠活動。



新口味鹿港店-台式下午茶 店家資訊

地址：地址：彰化縣鹿港鎮中山路381號 (近鹿港天后宮)

電話：04-778-8237

營業時間：平日11：30 - 17：30，周六及例假日11：30 - 18：30，每週二固定公休



雪王冰淇淋 店家資訊

地址：台北市中正區武昌街一段65號2樓(近西門中山堂)

電話：02-23318415

營業時間：每日12:00~20:00營業時間，冬季(11月、12月、1月、2月)週二公休。