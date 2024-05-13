蛋塔控一定要搶、要吃到！近年來從香港紅到台灣的花型千層蛋塔，在各地掀起一波千層蛋塔炫風，比起常見的蛋塔奇派皮更酥、更多層次。近日，高雄人氣麵包店「奧瑪烘焙」、冠軍級「陳耀訓、法朋」也跟上千層蛋塔風潮，紛紛祭出獨家自製款，無論是哪一家一出爐都瞬間被秒殺一空。







奧瑪烘焙「千層可頌蛋塔」

高雄老字號烘焙名店「奧瑪烘焙」，近年來以「羅馬包」療癒打卡甜點在IG上大爆紅。今年五月更重磅祭出新品「千層可頌蛋塔」，嚴選法國發酵奶油及日本麵粉，手工延壓及折疊製作出的好吃可頌麵皮，蛋塔內餡則是使用北海道十勝鮮奶油及國產以人道飼養及植物性飼料飼養的卵磷脂雞蛋蛋黃製作，外層極為酥脆、內餡濃濃淡香，一開賣就造成長長的排隊人龍。







陳耀訓·麵包埠「布蕾千層酥」

每逢中秋、過年就一定要搶的LV等級冠軍蛋黃酥「陳耀訓·麵包埠」，無論推出什麼新品，都讓麵包控都忍不住想去嚐鮮。這次默默跟上話題推出「布蕾千層酥」，花型的千層酥外層，內餡則是甜而不膩的布丁餡，於5/2悄悄開賣後變成為蛋塔控口中的神級必吃名單。





▲圖片來源為「陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery 」粉絲團。

法朋烘焙甜點坊「可頌蛋塔」

富有盛名的「法朋烘焙甜點坊」先前在SOGO快閃時，也默默開賣「可頌蛋塔」，選用高品質大武山牧場的AA級雞蛋製做，外皮層層酥脆、蛋奶香氣濃郁，即便沒有大肆宣傳也造成搶購風潮。這次，於即日起在門市中正式上架，每日於11點半起限量供應，每人僅限購4顆，想要吃的神級可頌蛋塔手腳要快。





▲圖片來源為「法朋烘焙甜點坊」粉絲團。