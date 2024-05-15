全家、PABLO最新聯名蜜桃季有厲害！初夏之際就是要瘋狂吃蜜桃，香甜多汁的蜜桃無論是做成甜點、還是飲品，都是大小朋友都愛的經典。這次全家再度和PABLO聯名推出期間限定蜜桃季，共有12款甜點、飲品和冰品，其中包括吃的到果肉的「蜜桃酷奶昔」、大爆餡的「蜜桃鬆餅」和特調「蜜桃蘋果紅茶」，每一款都讓人想買來嚐鮮。







這次全家、PABLO聯名以初夏最受歡迎的「蜜桃」作為主角，推出12款新品。有蜜桃果粒、濃郁乳酪內餡的「蜜桃乳酪三角蛋糕」，口感豐富讓人一吃就愛。「蜜桃蕾雅杯」將餅乾碎、蛋糕、蜜桃果肉、蜜桃鮮奶油、蜜桃卡士達及乳酪慕斯層層堆疊，建議用湯匙挖到底，一次品嚐6種口感。SOHOT炎選限定門市則是有「蜜桃起司塔」，起司加上完熟蜜桃下午吃一顆超療癒。







夏天當然少不了飲料和冰品陪伴，全家「PABLO蜜桃季」也推出帶有香甜果香的「蜜桃蘋果紅茶」、微酸解膩的「蜜桃乳酸飲」，以及吃得到果粒的「蜜桃酷奶昔」和微鹹微甜的「水蜜桃起司雪糕」，6/11前購買可享任選第二件6折優惠。另有多款烘焙麵包「蜜桃起司托斯卡尼」、抹上蜜桃果醬的「蜜桃鬆餅」、搭巧克力脆皮「蜜桃胖芙蛋糕」，最便宜35元就能吃到。



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全家、PABLO蜜桃季

PABLO蜜桃起司塔(SOHOT炎選店限定) 45元

優惠：5/15-6/25購買SOHOT炎選商品，可享任2件8折。



酷繽沙蜜桃酷奶昔 65元，5/15-5/28會員特價59元

蜜桃乳酪三角蛋糕 48元

蜜桃蕾雅杯 59元

蜜桃起司托斯卡尼 39元

蜜桃鬆餅 42元

蜜桃乳酪小丹麥(5/22上市) 45元

蜜桃胖芙蛋糕(5/22上市)35元



PABLO蜜桃蘋果紅茶 35元

優惠：5/15-6/11 購買PABLO系列飲品、Q餅、雪糕，可享任選第二件6折。



PABLO蜜桃乳酸飲 35元

優惠：5/15-6/11 購買PABLO系列飲品、Q餅、雪糕，可享任選第二件6折。



PABLO蜜桃雲朵Q餅 54元

優惠：

1、5/15-6/11嘗鮮價49元

2、5/15-6/11 購買PABLO系列飲品、Q餅、雪糕，可享任選第二件6折。



PABLO水蜜桃起司雪糕 49元

優惠：

1、5/15-6/11 購買PABLO系列飲品、Q餅、雪糕，可享任選第二件6折。

2、5/15-6/11 購買指定冰品可享任選兩件79折、三件75折。