SOGO大巨蛋美食搶先曝光！台北大巨蛋熱鬧開幕，讓許多球迷深深感動雨天也能安心看球賽，而一旁SOGO CITY百貨商城，超過4萬坪空間打造台北最大購物商城，也是大家敲碗快開幕的超夯話題。目前預計將在五月底分階段開幕，首波開幕的D區美食餐廳圍繞在大巨蛋一樓前後兩側，主打都市放空休閒餐廳，邀請14間人氣美食餐廳進駐，其中不乏台灣首店、全新概念店型，窩客島搶先整理SOGO大巨蛋美食清單。







並且看準周邊上班族和觀賽球迷的需求，SOGO大巨蛋D區美食餐廳從輕食、咖啡廳、下午茶、日本人氣漢堡名店、日本拉麵、日本神級霜淇淋、酒吧和火鍋等各類型美食齊聚，營業時間也不同一般百貨，就連平日夜間也預計營業至10點，部分店家至凌晨2點或是24小時營業，讓大家無論何時到此都能找到想吃的美食。







SOGO大巨蛋網美必拍新亞洲料理、早午餐推薦

根據可靠消息，靠近松菸內側的大巨蛋餐廳將會以文青、網美美食為主，面對大量綠蔭的戶外景觀營造都市中難得的超愜意用餐環境。勺日全新概念店「TOK盡興食光」繼新店裕隆城之後，2號店確定插旗大巨蛋，以輕奢的新亞洲料理和獨有的設計風格，勢必將再先打卡熱潮。而天母絕美蔬食早午餐咖啡「Preserve」也將以全新型態首度插旗台北信義區。





SOGO大巨蛋日式漢堡排、拉麵、下午茶推薦

異國美食排名第一的日本美食，當然也少不了！這次SOGO大巨蛋不僅有大家最熟悉的一風堂拉麵，紅遍全台的CREMIA北海道冰淇淋之神也將插旗，為大家帶來最濃郁的下午茶選擇。而近日才開設台灣一號店的排隊名店「漢堡排 嘉」、以神級瑞可達舒芙蕾鬆餅聞名的「武蔵野森珈琲」也確定進駐，為SOGO大巨蛋美食增添話題。







SOGO大巨蛋獨家美食推薦

人氣火鍋名店呷哺呷哺也將引進集團旗下「湊湊火鍋‧茶憩」，結合手搖飲的複合式火鍋店滿足吃貨。by Backyard Jr. 小後苑體系子品牌「Lit Lit麗麗早午餐酒吧」則是以全天候早午餐酒吧進軍大巨蛋，主打原型食物和輕酒精再度適中打造一處放鬆的空間。金色三麥也將祭出全新概念Sports Nation，預計是有整排啤酒拉吧讓人DIY自取，另有「掌門精釀」、「WEEKEND CHICKEN」等店，下班來一班微醺一下超愜意。







SOGO大巨蛋漢來島語吃到飽、溜溜酸菜魚

而大家最期待的漢來美食，目前傳出有4個美食品牌進駐，包括先前謠傳的「島語自助餐廳」和近期最夯的「溜溜酸菜魚」，以及中餐廳「東方樓、福園台菜」也都是許多網友敲碗快北上到台北展店的熱門餐廳。







SOGO大巨蛋秀泰影城

2025年落成的「大巨蛋秀泰影城」，將打造單點約2,000席座位，面積約3,000坪的國際級奢華影城，以「極致觀影」作為定位，斥資3億打造全台特殊影廳最齊全的旗艦級影城，目前也將引進將一口氣領先全台獨家打造8座「ScreenX 270°沉浸式全景影廳」，勢必將成為國際級電影娛樂新地標，預計於2025年第二季正式營運，目標將挑戰全台票房冠軍。









SOGO台北大巨蛋 店家資訊

地點：台北市信義區忠孝東路四段515號

預計開幕：首發Ｄ區預計5月底開幕