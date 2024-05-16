一起來髒髒畫！台北室內景點推薦「大天才動感の沙龍」無論是親子遊玩，或是情侶約會都相當推薦，只要在這畫室空間內，人人都能成為藝術家；同時，這邊的繪畫空間跟以往大家熟悉的畫室不一樣，除了拿著水彩筆認真描繪，更可以拿水槍、油漆刷任意揮灑，甚至可以把朋友當做繪畫的對象，揪團一起髒髒畫超紓壓。







台北南港多了個下雨天約會備案！台北室內景點推薦「大天才動感の沙龍」從今年2月起正式開幕，營運至今已有不少好評，就連平日時段也有不少人來作畫，看來人人都想成為大藝術家。畫室地點位在南港重陽路上，地點稍微隱密，不過從捷運南港站按照導航走，約步行14分鐘後，便可輕鬆抵達。







這可不是普通的畫室！每個時段的客人皆有70分鐘的自由作畫時間，從進到繪畫區開始算起，裡面不只有12種顏料讓大家自由無限取用，還會給大家每個人一套包含褲子、上衣的防護衣，以及護目鏡。



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在這裡，不只有眼前這塊白色的小小畫布可以塗鴉，整個空間你想得到的地方，包含自己隔壁的朋友，都可以是作畫的地方，完全實現小時候在家亂塗鴉的夢想。而作畫的工具更是應有盡有！



台北室內親子、約會景點推薦 大天才動感の沙龍

從水彩筆、油漆刷到滾筒，甚至連水槍、印章都可以自由取用。不過要注意，已經使用過的道具請勿放回籃子內，避免其他客人顏色混入，達不到自己想要的效果。在最後收尾之後，店員會拿來個紙盒，讓大家可以把畫作放入並帶回家收藏。不過要注意，因為畫作尚未晾乾，請記得務必平放拿取，才不會在裡面沾染。同時也建議大家，如果之後還有其他的行程，要先想好這盒作品該如何放置，避免影響接下來的活動。​​​​​​​

地址： 115台北市南港區重陽路190巷12弄11號一樓

營業時間：每週二至五 13:30 ~ 21:00（週一公休）