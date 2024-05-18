仁川機場人手一盒！韓國必買伴手禮「巴黎貝甜 Paris Baguette」不管是機場大廳，或是出境登機口的免稅商店都能看到他的身影。店內最高人氣的伴手禮，就是以韓文設計出的「仁川你好 인천안녕 奶油餅乾」；同時這還是仁川機場限定禮盒，在別的地方買不到呢！最近有要前往首爾的朋友，可別忘了順便帶一盒回家。









韓國名店「巴黎貝甜 Paris Baguette」為韓國當地連鎖麵包店，在各地皆擁有數家分店；店內不僅有多款麵包品項，還有不少三明治、可麗露、馬卡龍等經典甜點。不過現在要介紹的人氣伴手禮，是其他市區分店可都買不到，僅限於仁川機場才有的禮盒。



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這款以韓文設計出的「仁川你好 인천안녕 奶油餅乾」，外層為奶油曲奇餅乾，裡面夾心點綴著韓國大米製成的焦糖，再加入濃郁奶油和夏威夷果，酥鬆與脆口兩種口感平衡，整體相當涮嘴，難怪在2023年末剛推出時，會引發搶購熱潮。





最後提醒大家，「巴黎貝甜 Paris Baguette」在仁川機場內有四間門市，分別第一航廈、第二航廈皆可以看到他的身影，完全不用擔心錯過。而這樣一盒「仁川你好 인천안녕 奶油餅乾」伴手禮，售價為1萬6千韓元，相當於380元台幣，雖然售價不算便宜，不過仍然是個適合帶回國和大家分享的好物。



韓國必買伴手禮 巴黎貝甜 Paris Baguette

販售地點：仁川機場（登機棟3樓118號登機口附近、第1航廈3樓30號登機口附近、 第1航廈3樓G櫃檯附近、第二航廈3樓中央）

販售品項：仁川你好 인천안녕 奶油餅乾／售價為1萬6千韓元（相當於380元台幣）