吃到飽就是要吃一點不一樣的！台北遠東香格里拉遠東Café吃到飽自助餐廳自5/17至6/27，推出期間限定「品味蒙古‧大漠風情」蒙古美食吃到飽活動，特邀蒙古首都烏蘭巴托香格里拉行政副主廚額爾德尼·朝格特巴亞克 (Gal-Erdene Tsogtbayarc) 與Café Park自助餐廳副主廚蘇赫-奧奇爾·尼亞姆森德 (Sukh-Ochir Nyamtsend)聯手打造全台最強蒙古料理吃到飽。





其中，必吃之一正宗「蒙古奶桶烤肉」採用最道地類似「水煮」的方式，將肉塊和蔬菜放入密封容器中，加入燙熱的石頭，再用直火加熱，利用壓力鎖住肉汁的獨特風味。其烹飪秘訣在於用奶桶「燜」和用鵝卵石「烤」。由於烹飪耗時，這道菜並不常見於餐廳。是吃到飽控一定不能錯過的必吃美食。





而在在蒙古，暢快的飲酒文化總是少不了大塊吃肉、大碗喝酒的豪爽。「蒙古傳統班坦湯」這款蒙古家庭常見的解酒湯品製作簡單，首先，在鍋中倒入高湯，待沸騰後加入切碎的羊肉熬煮。接著，將靈魂食材麵粉，用指尖輕揉，一點一點地撒入湯中，小火慢煨，直到湯呈現乳白色的濃稠粥狀。最後撒上青蔥，讓這碗湯香甜綿密、暖心暖胃，能有效減緩宿醉的不適。





此外，因為蒙古人為遊牧民族，因應寒冷乾燥的氣候條件，料理始終圍繞著肉類和麵粉。主廚推出「蒙古傳統炒麵」這道適合乾冷氣候的蒙古必吃家常菜端上桌，從麵條開始手工製作，麵皮桿好後會在室溫下自然風乾，再切成麵條，上蓋｢蒸燜」。將羊肉塊、紅蘿蔔、洋蔥和馬鈴薯炒香煮熟後，再與｢蒸燜」過的麵條稍微拌炒。麵條吸滿湯汁後越嚼越香，撒上蔥花和切絲黃瓜點綴，讓風味更加豐富。





當然不能錯過蒙古的節慶美食「蒙古牛肉餡餅」是古每年七月舉辦的年度傳統體能運動競技盛會-「那達慕傳統運動比賽」時，不可少的國民小食。將麵粉皮包入切碎的牛肉餡，搭配蔥、鹽、黑胡椒與洋蔥等調料，再入油鍋炸至金黃酥脆，肉香四溢，讓人一口就沉浸在濃郁的風味中。





還有「蒙古傳統洋芋沙拉」這道簡單美味的沙拉，是蒙古經典家常必備下飯美食，每個家庭都有自己的獨特配方。主廚的做法是趁馬鈴薯熱騰騰時，用大湯匙或搗泥器將其壓鬆散，然後加入切丁的雞蛋、醃黃瓜和豌豆，再用美乃滋調味拌勻，開胃又爽口。



遠東Café品味蒙古‧大漠風情推薦必吃到飽

蒙古奶桶烤肉、蒙古傳統班坦湯、蒙古傳統炒麵、蒙古牛肉餡餅、蒙古傳統洋芋沙拉、蒙古餜子



遠東Café

地址：台北市敦化南路二段201號

電話：(02) 2378-8888

網址：www.shangri-la.com/taipei



