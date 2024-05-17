再說桃園是美食沙漠試試！只要是桃園人，就一定會發現今年5月份各大人氣美食紛紛進軍桃園，有全台西餐廳始祖之稱的「波麗路」，在開業90年後首度開設2號店便選擇在桃園開幕；老台北人都知道的人氣牛排館「雅室牛排」、來自韓國500元有找的吃到飽「甩鍋雞」也首度跨出台北地區，為桃園美食添增「食」戰力。







而這一鍋集團更一次帶來三大品牌進駐，其中能一次吃到兩種口味的「叁加叁泡椒酸菜魚」、會噴汁的「九初 流心脆皮煎餃」更是桃園首店。現在就由窩客島特別整理5間桃園一號店，揪桃園人一起吃起來。







雅室牛排 桃園藝文店

桃園牛排控等到了！台北牛排控心中必吃經典之一「雅室牛排」，在開業30個年頭終於首度跨出台北，選在氣氛悠閒、綠意盎然的桃園藝文中心周邊插旗，並推出桃園藝文店獨家限定超大份量牛排和療癒甜點，為桃園人獻上老字號經典不敗雅室牛排。同時，亦推出3大優惠活動，號召桃園人一起來吃雅室牛排。



雅室牛排桃園藝文特區店 店家資訊

開幕日：2024年5月18日

地址：桃園市桃園區藝文一街68號

電話：(03)316-7168

營業時間：午餐 11:30-15:00 (L.O14:00)、晚餐17:30-22:00 (L.O 20:30)

訂位網址： https://reurl.cc/xalZV4



詳細報導：比台北更便宜！台北老字號「雅室牛排」桃園藝文店曝光，買一送一領軍3大優惠必看。





波麗路餐廳 桃園77藝文町

只要是老台北人，就一定知道聽過「波麗路餐廳」大名，創立於1934年是全台首間西餐廳，在台北大稻埕周邊走過90個年頭，是許多阿公、阿嬤年少時約會、相親的浪漫之地。這次由第三代傳人和時藝合作，首度跨出台北進駐到桃園77藝文町，日式古蹟中帶來昭和洋食料理，期待為桃園人帶來不一樣的老派約會。



波麗路餐廳 桃園77藝文町店 店家資訊

地址：桃園市桃園區中正路77巷5號



詳細報導：波麗路開到桃園！台灣西餐廳始祖「波麗路餐廳」2號店插旗桃園，開幕日、地點一次看完來場老派約會。





▲上圖來源為「小咪ma．吃喝玩樂趣車」官網；下圖為窩客島站內部落客「波麗路餐廳」提供。



甩鍋雞 桃園ATT店

在韓國擁有超過100間分店的「甩鍋雞」，以平價500元有找的韓式吃到飽，讓小資族月底也能開心吃飽飽。這次，選在桃園火車站周邊ATT筷食尚插旗，除了主餐炒雞可以無限加點、續鍋之外，自助吧檯上還提供各種各樣配料、醬料和高湯，可針對個人喜愛增添到鍋中，變換鍋底口味，熟食區還有韓式冬粉、韓式年糕、韓國綜合魚板、韓式炸雞、披薩等，各種韓國道地小吃全搬到現場，就怕你吃不飽。



甩鍋雞韓式炒雞吃到飽 桃園ATT店 店家資訊

地址：桃園市桃園區中正路47號3樓，桃園ATT筷食尚

電話：03-2712397 (目前尚未開放訂位，請待後續公告)

營業時間：週一至週日11:00~22:00(收客至20:20)







叁加叁泡椒酸菜魚 桃園藝文店

這一鍋集團跟上酸菜魚的風潮，於去年底開設全新酸菜魚品牌「叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚」，以比臉盆還要大的「鴛鴦泡椒酸菜魚」為主打，一次吃到招牌泡椒酸菜魚、老火酸白菜魚超過癮。這次桃園一號店將插旗藝文特區周邊，預計將於五月底前正式開幕，。



叁加叁鴛鴦泡椒酸菜魚 店家資訊

開幕時間：預計2024年5月中下旬

地址：桃園區中正路1003號（同德五街口）







九初 流心脆皮煎餃桃園藝文店

這一鍋集團的「九初 流心脆皮煎餃」，不同於旗下經典麻辣火鍋、燒肉，是以煎餃 、麵點、 秘製漢方滷味等麵食料理為主打，其中招牌必吃「流心脆皮煎餃」使用新鮮溫體豬肉內餡，包進1.65公釐完美厚度麵皮中，一口咬下享受噴汁的快感。此外，同集團的「這一小鍋」也同樣開在隔壁店面，來到桃園藝文特區有各種美食選擇。



九初 流心脆皮煎餃桃園藝文店 店家資訊

開幕時間：預計2024年5月中下旬

地址：桃園區中正路1003號（同德五街口）



