桃園牛排控等到了！台北牛排控心中必吃經典之一「雅室牛排」，在開業30個年頭終於首度跨出台北，選在氣氛悠閒、綠意盎然的桃園藝文中心周邊插旗，並推出桃園藝文店獨家限定超大份量牛排和療癒甜點，為桃園人獻上老字號經典不敗雅室牛排。同時，亦推出3大優惠活動，號召桃園人一起來吃雅室牛排。







以溫馨體貼服務、高CP值排餐著稱的雅室牛排，從台北東區起家至今，一直是老台北人心中最愛的經典牛排之一。這次，帶著高人氣名聲插旗桃園藝文中心周邊，部分牛排比台北便宜100~200元不等，店面設計也不同於台北仁愛和大直店，一樓為具有隱私的包廂區，二樓則是坐擁整片落地窗景，一邊欣賞戶外綠意景緻，一邊經典雅室牛排超愜意。







桃園藝文店主廚Clark將懷舊辦桌和家鄉味晚美融入到西餐中，推出桃園店限定菜色，首推三人分食大份量「美國極黑牛戰斧牛排佐以蒜片九層塔」，戰斧牛排下面鋪滿爆香蒜片九層塔，香氣四溢讓人一口口接著吃不停。在宜蘭海濱長大的主廚，亦將兒時隨著漁船夜釣小管、雞蛋炒海菜的記憶融入新菜中，炙燒小管佐以海菜海味十足。而「龜山島炒大蝦」則是利用分子料理呈現海浪拍打岸邊的泡沫意象，讓人視覺、味覺一次享受。





雅室牛排桃園藝文特區店 店家資訊

開幕日：2024年5月18日

地址：桃園市桃園區藝文一街68號

電話：(03)316-7168

營業時間及餐點供應時間：

午餐：11:30-15:00 (最後供餐時間14:00)

晚餐：17:30-22:00 (最後供餐時間20:30)

訂位網址： https://reurl.cc/xalZV4



雅室牛排桃園藝文特區店 開幕優惠

1、即日起至6月30日止，於雅室牛排仁愛店、大直店消費滿千即贈桃園藝文店百元折價券。

2、開幕起至6月16日止，凡於google評論留下五星好評，即可加贈迎賓酒一杯，數量有限，送完為止。

3、常態性優惠，指定紅白酒任搭買一送一。



雅室牛排桃園藝文特區店 限定餐點

大份量的美國極黑牛戰斧牛排佐以蒜片九層塔、龜山島炒大蝦、兒時回憶(小管佐海菜)、高樹可可馬斯卡彭蛋糕。