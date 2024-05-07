桃園人都嗨了！只要是老台北人，就一定知道聽過「波麗路餐廳」大名，創立於1934年是全台首間西餐廳，在台北大稻埕周邊走過90個年頭，是許多阿公、阿嬤年少時約會、相親的浪漫之地。這次由第三代傳人和時藝合作，首度跨出台北進駐到桃園77藝文町，日式古蹟中帶來昭和洋食料理，期待為桃園人帶來不一樣的老派約會。





▲上圖來源為「波麗路餐廳」官網；下圖為窩客島站內部落客「小咪ma．吃喝玩樂趣車」提供。



以「西餐、牛排、咖啡」三大類型為主的波麗路餐廳，從日治時期傳承至今，延續當時環境、服務和氛圍，讓人走進波麗路有種穿越時空的錯覺。如今，將於5/10試營運的「波麗路餐廳 桃園77藝文町店」，會以「波麗路 x 時TABLE 昭和洋食」為概念，除了有波麗路匈牛飯、咖哩飯等經典必吃餐點，還推出全新舒肥雞可頌、慢燉法式羊膝等新菜，而經典「手工布丁」更是吃過的人都大推，從正餐到輕食下午茶都有。





▲圖片來源為「波麗路餐廳」官網。



桃園77藝文町早期為大正時代的警察局日式宿舍群，經過整修後保留當時日式老宅和庭院，是桃園市民週末休閒好去處。如今，波麗路餐廳 桃園77藝文町店將於5/10-5/16期間試營運，更為此處增添話題。試營運期間祭出限定加價購優惠，只要消費一客套餐即可享77元加購哈根達斯迷你杯或雪糕。



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▲圖片來源為「波麗路餐廳」官網。

波麗路餐廳 桃園77藝文町店

試營運期間：5/10-5/16

地址：桃園市桃園區中正路77巷5號

優惠：每日前77位，消費一客套餐即享77元加購價購買哈根達斯迷你杯或一支雪糕。

