千葉火鍋吃到飽不只超CP值，這次再給你「千葉火鍋免費吃到飽」！連鎖火鍋吃到飽「千葉火鍋」6月份除了推出壽星5折吃到飽，畢業季謝師宴20人同行2人免費之外，端午節更直接推出限定優惠，發問火鍋控「請問你認識屈原嗎」，只要名字裡有「屈、原」2字，直接免費火鍋吃到飽。



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千葉火鍋端午節祭出超狂吃到飽優惠，直接對火鍋控發問「請問你認識屈原嗎」，讓人會心一笑。在6/8-6/10期間，只要名字裡有「屈、原」任一字，吃火鍋85折優惠，名字裡有「屈原」兩個字，直接免費吃火鍋。在同集團旗下「千葉火鍋、新千葉、享千葉」通通可享優惠，火鍋控先揪屈原一起吃鍋。





除此之外，千葉火鍋在整個6月份，同步推出壽星吃鍋優惠，「千葉火鍋」VIP卡壽星本人5折、一般壽星85折，在「享千葉火鍋」VIP卡壽星75折、一般壽星9折，而在「新千葉火鍋」持VIP卡壽星A、B餐85折優惠。針對6月畢業季「謝師宴」話題，5/20-6/30期間，滿20位用餐就送2位免費，學生約吃千葉火鍋省省的。









千葉火鍋 屈原吃火鍋免費 端午節優惠

活動日期：6/8-6/10

活動品牌：千葉火鍋、新千葉、享千葉

活動內容：只要名字有「屈」或「原」，成人開鍋享85折優惠，名字同時有「屈原」二個字，吃火鍋免費。

（本活動須出示身份證明文件。）



千葉集團 六月壽星優惠

活動日期：6/1-6/30

活動內容：6月壽星，持VIP卡，可到千葉火鍋品牌系列享有用餐優惠。

千葉火鍋：VIP壽星本人5折、一般壽星85折優惠

享千葉火鍋：VIP壽星本人75折，一般壽星9折。

新千葉火鍋：VIP壽星本人Ａ、Ｂ餐85折優惠。



千葉火鍋 畢業季優惠

活動日期：5/20-6/30

活動品牌：千葉火鍋、享千葉

活動內容：需出示學生證或學生證明文件，前一天預約用餐，滿20位就送2位、滿30位送3位、滿40位送4位…以此類推，本活動需加收10%服務費。



詳細活動規範及供應情形，依 千葉火鍋 官方公告為準。