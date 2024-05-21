零糖生啤真的比較好喝！SUNMAI金色三麥推出品牌首款零糖質酒款「SUNMAI金色三麥白金生啤」，以獨特非熱處理工法封存酵母最佳活性，鎖住最新鮮純粹的頂級生啤酒風味，並且使用100% 純麥釀造，麥香濃郁且俐落爽口，減糖不減風味，SUNMAI金色三麥白金生啤全台7-ELEVEn統一超商獨家限量販售。
SUNMAI金色三麥白金生啤運用減法哲學打造零糖質無負擔的輕盈享受，釀造團隊以世界冠軍的釀酒工藝滿足消費者對輕盈與風味的追求，全新「白金生啤」運用獨特非熱處理技術延續酵母活性，裝罐瞬間封存最新鮮的酒花果香，更以100% 純麥釀出豐厚口感與濃郁香氣，金黃色輕盈酒體搭配頂層豐厚綿密泡沫，充分展現最純淨細緻的生啤酒風味，每一口都是最佳狀態的俐落暢快。
SUNMAI金色三麥表示，近年健康意識崛起讓消費者的飲食型態及購物選擇也隨之轉向，減糖趨勢蔚為風潮，根據國外食品大廠（ADM）調查指出，全球超過六成以上消費者認同選擇減糖產品的重要性，而這股風潮也吹向啤酒市場，因此SUNMAI金色三麥推出品牌首款零糖質「白金生啤」，讓喝酒可以更沒有負擔。
推薦閱讀：復古遊戲機台免費玩！台北動漫酒吧「SPEEDRUN by VG Taipei」連菜單都超有特色，店內處處都是細節。
SUNMAI金色三麥 白金生啤
容量：500 ml
酒精度：6%
販售通路：7-ELEVEn統一超商
建議售價：89 元／罐
設定優惠：5月28日前，指定商品任選三件享85折優惠。