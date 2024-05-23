吃到飽339元！台北Buffet推薦「饗犇牛排館」就位在洛碁大飯店2樓，地點臨近捷運松江南京站，交通位置相當方便。餐廳菜單不僅有多款牛排餐可以選擇，還有平日限定自助吧吃到飽339元，全區超過50款無限暢吃，從現做披薩吃到雞翅、沙拉、甜點超過癮。







台北Buffet竟然只要339元！大戈壁集團旗下品牌「饗犇牛排館」插旗於洛碁大飯店南京館2樓，距離捷運松江南京站步行5分鐘即可抵達。「饗犇牛排館」全菜單主打8款排餐，加碼「自助吧吃到飽」平日限定，只要339元就能無限暢吃多款料理，相當划算。



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台北Buffet「饗犇牛排館」自助吧中，網友最推的是這邊的「手工披薩」與「炸雞翅」；前者在餐廳內現做現烤​​​​​​​，每次會有2至4種口味，外層酥脆的餅皮配上烤熱呼呼的起司，讓人一口接一口，超級過癮。後者則是外層酥脆，肉質軟嫩，醃製過後的味道相當涮嘴，完全不輸外面的炸物店。





台北自助吧吃到飽 饗犇牛排館

除了以上兩款之外，自助吧中也有生菜沙拉、台式炒菜、水煮白蝦、炸銀絲卷等，選擇十分多元；台式牛排館必備的羅宋湯、濃湯，還有四種醬料烤麵包等，也通通可以無限暢吃。飲料部分也有很多品項，從奶茶、無糖茶到Hershey's巧克力冰沙、可口可樂系列全都有；甜點則有小美冰淇淋、小美冰淇淋、咖啡凍、紅茶凍、小蛋糕等，讓人陷入選擇障礙。如果說到「饗犇牛排館」最推薦的排餐，那絕對就是這款「紐約客牛排」了！相較於339元單點自助吧吃到飽，只需要再加上90元的銅板價，就能吃到這軟嫩多汁的牛排；餐點可以選擇熟度，如果覺得熟度不夠，還能用前方的蓄熱石自己加熱，吱吱作響的模樣，相當誘人。旁邊的黑胡椒醬也不能小覷！集團自製的黑胡椒醬相當夠味，用料實在，搭配牛排吃起來順口，一不小心就整份吃完了。​​​​​​​​​​​​​​

地點：台北市中山區南京東路三段8號二樓 洛碁大飯店2樓

營業時間：11:00 ~ 15:00；17:00 ~ 21:00

台北自助吧吃到飽 饗犇牛排館 推薦菜單

推薦品項：紐約客牛排／售價429元（含自助吧）、自助吧吃到飽／售價339元（平日限定）

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