來了！晶華三燔本家推出全新夏季新菜單「澳洲岩龍蝦」極致五吃、兩人起鍋，選用重達1公斤以上、肉質細膩、甜度高的澳洲岩龍蝦為主角，打造出五道式的「夏日龍蝦饗宴」，集結Q彈甜的龍蝦刺身、外酥內爽口的天婦羅雙饗、辛香開胃的海陸咖哩鍋以及蝦膏烏龍麵，每一道料理都要讓老饕吃到停不下來。
台北晶華酒店三燔本家洪睿呈為保留岩龍蝦特有的鮮甜口感，主廚首推深受饕客喜愛的「龍蝦刺身」，取新鮮的龍蝦身去筋切成薄片，搭配上少許的醬油和芥末，入口即能感受到其獨特的細膩風味，讓人一嚐難忘，餐盤上同步供應季節盛產的黃鰭鮪、鮭魚、澎湖海鱺，豐富的海味滿足跳躍的味蕾。
同時，除了刺身，香脆鮮嫩的龍蝦天婦羅也是夏日必嚐的美味，主廚特別以薄炸和米果揚兩種方式呈現，將鮮嫩的龍蝦肉切塊沾裹質地細緻的麵衣，再以適量油炸至金黃酥脆，搭配上鹹甜的天婦羅醬，一口咬下，外酥內嫩的口感瞬間迸發，帶來極致的享受。
此外，濃郁暖胃、令人垂涎欲滴的「海老海陸咖哩鍋」也是不可錯過的美味聖品，主廚取鮮嫩的龍蝦蝦膏、蝦肉與濃郁的咖哩蝦湯完美交融，海鮮的鮮甜和咖哩的香濃譜出迷人的香氣，搭配油菜、筊白筍、玉米、南瓜等季節時蔬和頂級美國無骨牛小排一同涮煮，風味層次更加升級。享用完鍋物後，充滿海鮮菁華的咖哩蝦湯，將由服務人員在桌邊烹煮鮮味十足、熱氣騰騰的「蝦膏烏龍麵」，入口香氣四溢、味濃而飽足。
最後，套餐還有以冰涼清甜的海膽冷豆腐、以及經過現榨柳橙汁浸泡天然海藻而成的橙汁水雲醋和搭佐鹹甜八方汁上桌的油菜花蛋黃醋，三款開胃菜組成的「春季三點盛合」，甜點則是外觀可愛討喜的「草莓最中餅」，細緻甜蜜的口感。
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三燔本家
電話：02-2523-5000轉3750
地址：台北市中山北路2段39巷3號