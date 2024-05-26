親子活動、情侶約會都適合！全台7間「髒髒畫繪畫空間」室內景點推薦，從台北、桃園到台中、台南、高雄都有不同品牌，只要在這畫室空間內，人人都能成為藝術家；除了拿著水彩筆認真描繪，更可以拿水槍、油漆刷任意揮灑，現在就揪團一起顏料水槍開噴。



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台北髒髒畫繪畫空間：下班族Get off work

上班工作壓力太大，下班把朋友當做畫布，一起來當顏料人！台北髒髒畫繪畫空間「下班族Get off work」採全預約制，包場最多6人，每人費用600元，即包含防護衣、護目鏡、鞋套、手套、任選4種顏色、水槍10色，還可以加購畫布創作與白色T恤，打造獨一無二的紀念品。



＃下班族Get off work

地址：台北市松山區民族東路690號1樓





台北髒髒畫繪畫空間：大天才動感の沙龍

台北南港多了個下雨天約會備案！台北室內景點推薦「大天才動感の沙龍」畫室地點位在南港重陽路上，地點稍微隱密；而這邊每個時段的客人皆有70分鐘的自由作畫時間，從進到繪畫區開始算起，裡面不只有12種顏料讓大家自由無限取用，還會給大家每個人一套包含褲子、上衣的防護衣，以及護目鏡。



＃大天才動感の沙龍

地址：台北市南港區重陽路190巷12弄11號一樓



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桃園髒髒畫繪畫空間：piupiu皮烏藝術工作室

桃園也有髒髒畫繪畫空間！位在桃園中壢的「piupiu皮烏藝術工作室」目前試營運優惠價680元，遊玩時間70分鐘，可以預約4種品項，包含畫布、流體兔、流體龍、流體熊任你選；同時，這邊還有11種色系、20多種美術工具，從畫布、牆壁到你朋友通通可以繪畫。



＃piupiu皮烏藝術工作室

地址：桃園市中壢區實踐路5號2樓



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桃園髒髒畫繪畫空間：亂畫&Run畫

這間也在桃園中壢！桃園髒髒畫繪畫空間「亂畫&Run畫」開幕價730元，包含防護衣、護目鏡、手套、畫板、顏料6種，美術用品與噴水器等，通通任你使用；而這邊遊戲時間60分鐘，若是有3歲至12歲兒童，預訂前須確認有家長陪同。



＃亂畫&Run畫

地址：桃園市中壢區中美路二段100號



台中、台南髒髒畫繪畫空間：Paint Me 畫我

台中、台南的朋友想畫就來這邊！來這邊目前優惠價一人只要690元，就能體驗近期超夯的髒髒畫；費用包含防護衣、手套、鞋套、護目鏡、畫板以及顏料等，保證讓大家玩個盡興。



＃Paint Me 畫我

地址：台南市中西區國華街二段38號、台中市西屯區漢口路二段89號2樓





高雄髒髒畫繪畫空間：日子有你 潑墨計畫

高雄也可以玩！高雄髒髒畫繪畫空間「日子有你 潑墨計畫」這邊跟其他店家收費方式不大相同，若是要體驗「潑墨計畫」每人200元，包含防護服、鞋套、護目鏡、手套與畫具，而後可選擇空白畫布、撕撕畫布與超大畫紙，加碼任一顏色顏料50元，選擇相當多元。



＃日子有你 潑墨計畫

地址：高雄市左營區文府路175巷3號

