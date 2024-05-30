台中高級和牛火鍋加一！籌備了整整一年多的「初美涮涮鍋」，近期正式加入台中頂級火鍋戰場，嚴選頂級和牛、新鮮海鮮及農場蔬食。陳老闆甚至為了火鍋高湯不惜成本，特地飛往有「柴魚之鄉」的日本靜岡縣燒津市，和高湯職人攜手開發純粹又美味的柴魚高湯。







「初美涮涮鍋」空間舒適明亮，菜單主打雙主食套餐，如同fine dining，提供開胃菜、前菜、主餐、甜點和飲料。特別的是，前菜選項有瑪格麗特羅馬披薩，那亦是陳老闆親自研發的得意之作，深得不少客人好評，甚至慫恿陳老闆未來開披薩店；高湯為火鍋的首要關鍵，陳老闆斥資和靜岡縣的高湯職人共同研發天然湯頭，有日高昆布和燒津柴魚兩種湯頭可以選擇；甜點則與台中知名甜點「1%bakery」聯名。



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「初美涮涮鍋」嚴選各國頂級和牛、高級伊比利豬、台灣放牧雞以及活體海鮮等，只要將各式肉品、海鮮在特製的日式純天然湯頭輕輕一涮，便可品嘗食材原味，吃得好同時，也能吃得健康；活體海鮮部分，包含極鮮帝王蟹、加拿大波士頓龍蝦、西澳水姑娘龍蝦等，建議提前三天致電預訂保留。





值得一提的是，「初美涮涮鍋」的飲料也絲毫不馬虎，許多饕客表示比一些手搖飲表現來得驚豔，尤其是蘋果飲品系列必點，陳老闆特別以兩種蘋果來調製、研發。而飲料之所以使用外帶杯，是方便客人吃完火鍋後直接帶走，繼續享受「初美涮涮鍋」的美好滋味。

初美涮涮鍋推薦

日本A5和王羽下、披薩、完熟蘋果紅茶

初美涮涮鍋店家資訊

地址：台中市西區向上路一段465號

電話：04-2475-7775